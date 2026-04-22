Compagnie de l’Odet : résultat net FY25 recule à 354 millions EUR

* Compagnie de l’Odet affiche en 2025 un résultat net de 354 millions d’euros, en baisse de 79,8 %. * Le chiffre d’affaires recule de 6,5 % à 2,9 milliards d’euros. * L’EBITA atteint 282 millions d’euros, après une perte de 16 millions d’euros un an plus tôt. * Le conseil d’administration de Bolloré prévoit de proposer un dividende exceptionnel de 1,5 euro par action, versé avec le dividende ordinaire de 0,08 euro le 25 juin 2026. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Compagnie De l'odet SE published the original content used to generate this news brief on April 22, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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