 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

COMPAGNIE DE L'ODET : Attendre un test du support
information fournie par TEC 10/09/2026 à 10:10
Ajouter Boursorama à vos sources

SYNTHESE

Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement (RSI) montre que la situation technique est assez saine car il n'y a pas de surachat. Les stochastiques sont suffisamment bas pour constituer une zone d'achat à proximité des supports. Les volumes échangés sont supérieurs à la moyenne des volumes sur les 10 derniers jours.

MOUVEMENTS ET NIVEAUX

Le titre est orienté à la baisse. Il est sous sa moyenne mobile à 50 jours située à 1365.72 EUR. La moyenne mobile à 20 jours est inférieure à la moyenne mobile à 50 jours. Notre premier support est à 1266.54 EUR, puis à 1253.9 EUR et la résistance est à 1355.02 EUR, puis à 1380.3 EUR.


Dernier cours : 1280
Support : 1266.54 / 1253.9
Resistance : 1355.02 / 1380.3
Opinion court terme : positive
Opinion moyen terme : negative

COMPAGNIE DE L'ODET : Attendre un test du support

COMPAGNIE DE L'ODET : Attendre un test du support

Valeurs associées

COMP DE L'ODET
1 288,0000 EUR Euronext Paris +0,62%
COPYRIGHT 2026 TEC - Tous droits de reproduction et de représentation réservés. TEC est une analyse de la situation technique d'un actif à un instant donné et qui est susceptible de changer à tout moment. Les notions de support et de résistance sont issues des principes élémentaires de l'analyse technique. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou à acheter. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition.

Cette analyse a été élaborée par TEC et diffusée par BOURSORAMA le 10/09/2026 à 10:10:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Emmanuel Grégoire et Anne Hidalgo à Paris le 26 mars 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )
    Périscolaire à Paris: Grégoire et Hidalgo visés par des investigations
    information fournie par AFP 10.09.2026 11:09 

    Le scandale du périscolaire parisien devient pénal pour les édiles: des investigations visant le maire de la capitale, Emmanuel Grégoire, et sa prédécesseure Anne Hidalgo ont été lancées, après plusieurs plaintes dénonçant leur inaction pour remédier aux violences ... Lire la suite

  • ( AFP / LUDOVIC MARIN )
    Défense spatiale : une trentaine de pays réunis pour un premier forum européen
    information fournie par Boursorama avec Media Services 10.09.2026 11:03 

    Les Européens doivent se doter d'"une vraie force de frappe, une vraie capacité qui soit crédible à l'échelle mondiale", selon le ministère de la Défense français. Menaces, capacités, régulation, interopérabilité... Une trentaine de pays européens ont envoyé des ... Lire la suite

  • Des pompiers interviennent sur le site du Marché du Soleil, à Marseille, le 10 septembre 2026 ( AFP / Miguel MEDINA )
    Le Marché du Soleil de Marseille, déjà condamné à la fermeture, ravagé par un incendie
    information fournie par AFP 10.09.2026 10:42 

    Le Marché du Soleil, haut lieu de la contrefaçon situé près de la gare Saint-Charles de Marseille et dont la justice a ordonné la fermeture définitive, a été ravagé par un incendie qui s'est déclaré jeudi matin sans faire de blessés. Le feu a brûlé une superficie ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 10.09.2026 10:34 

    (Actualisé avec Meta Platforms) Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse 0,40% pour le Dow Jones .DJI , de 0,23% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,03% pour

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
101,99 +0,24%
CAC 40
8 166,12 +0,12%
HAFFNER ENERGY
0,668 -1,76%
2CRSI
30,6 +7,59%
GENFIT
13,7 +11,38%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank