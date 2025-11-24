Compagnie Chargeurs Invest en négociations exclusives en vue d’un projet de cession de Novacel

(AOF) - Compagnie Chargeurs Invest et KPS Capital Partners sont entrés en négociations exclusives en vue du projet de cession du contrôle de Novacel, Compagnie Chargeurs Invest souhaitant prendre part au projet comme investisseur et partenaire minoritaire à hauteur de 25 %. À ce stade préliminaire, les parties n'ont pas conclu d'accord engageant pour la cession mais sont en négociations en vue d'une transaction qui pourrait intervenir au cours du premier semestre 2026.

La transaction serait exclusivement réalisée en numéraire et s'inscrirait dans la stratégie de long terme d'investisseur et opérateur déployée par le Groupe.

Le produit de cession permettra un renforcement significatif des fonds propres du groupe, à même de contribuer à accélérer son développement concomitamment à une réduction très significative de ses besoins et charges financières, et le potentiel versement d'un dividende exceptionnel.

