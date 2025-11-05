 Aller au contenu principal
Compagnie Chargeurs Invest : croissance organique de 2,3% des ventes au troisième trimestre
information fournie par AOF 05/11/2025 à 08:52

(AOF) - Au troisième trimestre 2025, le chiffre d’affaires du groupe Compagnie Chargeurs Invest s’élève à 164,2 millions d’euros, en hausse de 2,3% en données organiques et quasi-stable à -0,7% en données publiées. Cette évolution intègre un impact négatif d’effet de change de 4,1% et un effet périmètre positif de 1,1%, principalement lié à l’intégration de Lord Cultural Resources en juillet 2025 et à l’acquisition de Grand Palais Immersif en août 2024.

Cette solide performance du troisième trimestre 2025 est tirée par la poursuite des très fortes croissances organiques de Museum Studio et Personal Goods, de respectivement 14,6% et 13,5%, et par la très bonne performance de Luxury Fibers de 15,8 % en données organiques.

Sur le plan géographique, la zone Amériques maintient une dynamique soutenue, avec une croissance organique du chiffre d'affaires de 6,4%. La zone Europe retrouve une trajectoire positive ce trimestre, affichant une progression organique de 8,9%. La zone Asie reste pénalisée par la mise en oeuvre des nouveaux droits de douane américains, enregistrant un recul organique de 9,8%.

Le chiffre d'affaires des neuf premiers mois 2025 atteint 536,4 millions d'euros, quasi-stable à -0,5% en données organiques et -0,6% en données publiées.

"La dynamique commerciale de la deuxième partie d'année est particulièrement favorable et augure d'un exercice 2026 qui devrait, à conditions macroéconomiques semblables, être prometteur. Le groupe enregistre une belle performance commerciale au troisième trimestre 2025, tirée par la poursuite des dynamiques remarquables de nos nouveaux métiers, qui enregistrent une nouvelle fois des croissances organiques à deux chiffres", a déclaré Michaël Fribourg, président-directeur général de Compagnie Chargeurs Invest.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

COMPAGNIE CHARGEURS INVEST
9,670 EUR Euronext Paris +1,36%
