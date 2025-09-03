 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Commvault Systems en hausse après la vente d'une dette convertible de 785 millions de dollars
information fournie par Reuters 03/09/2025 à 15:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 septembre - ** Les actions de la société de cybersécurité Commvault Systems CVLT.O ont augmenté de 1 % début mars à 180,57 $ après une levée de fonds réussie **CVLT , basée à Tinton Falls, New Jersey, a annoncé tard mardi le prix () de l'offre d'obligations convertibles à 5 ans à0 % d'un montant de 785 millions de dollars (CBs)

** Le prix de conversion initial de 236,88 $ est supérieur de 32,5 % à la dernière clôture de l'action ** Les actions de CVLT ont terminé mardi en baisse de 4,2 % à 178,78 $ après que la société ait annoncé plus tôt dans la journée une offre de 750 millions de dollars à des fins générales, y compris des acquisitions ou des investissements stratégiques dans des entreprises ou des technologies complémentaires

** La société a l'intention d'utiliser environ 86,9 millions de dollars du produit net pour financer le coût des options d'achat plafonnées et environ 117,7 millions de dollars pour racheter ses actions aux investisseurs de la BC

** Le prix plafond initial est fixé à 357,56 $, soit une prime de 100 % par rapport à la dernière vente de l'action

** En incluant les mouvements de la séance, les actions ont augmenté de ~20 % depuis le début de l'année, comparé à un gain de 11 % pour le Nasdaq Composite .IXIC . ** 9 analystes sur 12 considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat" et 3 comme un "maintien"; la prévision médiane est de 213,50 $, selon les données de LSEG

Valeurs associées

COMMVAULT SYSTEM
181,6150 USD NASDAQ +1,59%
NASDAQ Composite
21 497,86 Pts Index Ex +1,03%
