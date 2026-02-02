Community Bancorp, banque du Vermont, progresse pour ses débuts au Nasdaq

2 février - ** Les actions de Community Bancorp CMTV.O augmentent jusqu'à 1,6 % lors de leur entrée sur le Nasdaq ; leur dernière cotation affichait une hausse de 0,8 % à 31,25 $

** La banque communautaire de Derby (Vermont), vieille de 175 ans, s'est inscrite sur le Nasdaq après avoir été négociée sur le marché OTCQX

** Nous pensons que l'inscription sur une plateforme de transactions reconnue au niveau national peut améliorer notre visibilité et potentiellement élargir notre accès à une base plus large d'investisseurs" - Christopher Caldwell, directeur général de CMTV

** La semaine dernière, CMTV a annoncé un bénéfice pour le quatrième trimestre de 4,6 millions de dollars, soit 0,83 $ par action, contre 4,1 millions de dollars, soit 0,73 $ par action, un an plus tôt

** Fondée en 1851 sous le nom de Peoples Bank, la CMTV disposait de 1,29 milliard de dollars d'actifs à la fin de l'année 2025

** L'action de la CMTV a augmenté de 49 % en 2025