Communiqué relatif au dépôt d'un projet de note en réponse à l'offre publique d'achat simplifiée visant les actions de la société HIOLLE INDUSTRIES

Un projet de note en réponse a été établi et déposé par Hiolle Industries auprès de l’AMF le 7 juin 2022, conformément aux dispositions de l’article 231-19 du règlement général de l’AMF.



Le projet de note en réponse est disponible sur les sites Internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de Hiolle Industries (www.hiolle-industries.com) et peut être obtenu sans frais auprès de :

- HIOLLE INDUSTRIES, 9, avenue Marc Lefranc, ZAC de Valenciennes-Rouvignies, 59121 Prouvy.



Conformément aux dispositions de l’article 231-28 du règlement général de l’AMF, les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de Hiolle Industries seront mises à la disposition du public selon les mêmes modalités, au plus tard la veille du jour de l'ouverture de l’Offre.