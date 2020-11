Communiqué relatif au dépôt d'un projet de note d'information établie par la société ANEVIA en réponse au projet d'offre publique alternative simplifiée initiée par ATEME

Le présent communiqué a été établi par Anevia et diffusé en application des dispositions de l'article 231-26 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers le 9 novembre 2020.

LE PROJET D'OFFRE, LE PROJET DE NOTE D'INFORMATION ET LE PROJET DE NOTE EN RÉPONSE RESTENT SOUMIS À L'EXAMEN DE L'AMF.

Le projet de note en réponse (le « Projet de Note en Réponse ») est disponible sur les sites Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de la société Anevia (www.anevia.com) et peut également être obtenu sans frais sur simple demande auprès de : Anevia, 79, rue Benoît Malon, 94250 Gentilly.