Communiqué relatif à la mise en œuvre du retrait obligatoire visant les actions et les BSAAR de la société Albioma

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 29 SEPTEMBRE 2022

RELATIF À LA MISE EN OEUVRE DU RETRAIT OBLIGATOIRE VISANT LES ACTIONS ET LES BSAAR DE LA SOCIÉTÉ ALBIOMA

CONSÉCUTIVEMENT À L’OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT

INITIÉE PAR

KYOTO BIDCO SAS







MONTANT DE L’INDEMNISATION :

50 euros par action Albioma (dividende détaché)





29,10 euros par bon de souscription et/ou d’acquisition d’actions remboursables Albioma





Le présent communiqué a été établi et diffusé par Kyoto BidCo SAS en application des dispositions de l’article 237-3 III du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») et de l’article 9 de l’instruction



Société visée : Albioma, une société anonyme à conseil d’administration au capital de 1.248.178,70 euros, dont le siège social est situé 77 Esplanade du Général de Gaulle - Tour Opus 12 - 92081 Paris la Défense, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 775 667 538 (la « Société » ou « Albioma ») et dont les actions sont cotées sur le compartiment A du marché réglementé d’Euronext Paris sous le code ISIN FR0000060402, mnémonique « ABIO » (les « Actions ») et dont les bon de souscription et/ou d’acquisition d’actions remboursables (« BSAAR ») sont cotés sur Euronext Growth Paris sous le code ISIN FR0013368438, mnémonique « ABIBS ».