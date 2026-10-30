Communiqué de presse : T3 2026 : croissance à deux chiffres du chiffre d’affaires et du BNPA ; révision à la hausse des perspectives 2026

T3 2026 : croissance à deux chiffres du chiffre d’affaires et du BNPA ; révision à la hausse des perspectives 2026

Paris, le 30 octobre 2026

Ventes du T3 en progression de 14,3 % à TCC 1 et BNPA 2 des activités de 3,55 euros

Les ventes des nouveaux lancements Pharma progressent de 31,4 %, atteignant 1,4 milliard d’euros, principalement portées par ALTUVIIIO, Ayvakit et Rezurock

Les ventes de Dupixent progressent de 34,8 %, à 5,7 milliards d’euros, dépassant pour la deuxième fois la barre des 5 milliards d’euros par trimestre

Les ventes de Vaccins reculent de 6,6 %, à 3,2 milliards d’euros, impactées par des séquences défavorables, comme anticipé, dans la prévention des maladies respiratoires

Les frais de recherche et développement restent stables à 1,8 milliard d’euros

Les frais commerciaux et généraux reculent à 2,3 milliards d’euros (-0,9 %), reflétant une gestion rigoureuse des coûts

Le BNPA des activités s’élève à 3,55 euros (+19,6 % à TCC et +22,0 % à données publiées) ; le BNPA IFRS s’élève à 2,52 euros

Évolution du pipeline

Deux approbations réglementaires, dans les maladies rares et vaccins

Une acceptation de soumission réglementaire et deux désignations (examen prioritaire et PRIME)



Perspectives relevées

Les perspectives sont revues à la hausse, à savoir un taux de croissance des ventes « low-teens » en pourcentage à TCC, et un taux de croissance « mid-teens » en pourcentage à TCC pour le BNPA des activités. 3

Belén Garijo, Directrice Générale, déclare : « Pour le troisième trimestre, les ventes de Sanofi connaissent une fois de plus une progression à deux chiffres (+14,3 %), essentiellement portée par ses nouveaux médicaments et par Dupixent. Le BNPA des activités progresse de 19,6 %, grâce à une maîtrise rigoureuse de ses coûts. Parmi les étapes clés du pipeline figurent deux nouvelles approbations réglementaires, une soumission réglementaire et deux désignations réglementaires supplémentaires. Grâce à la solide performance commerciale et financière réalisée jusqu’à ce jour, Sanofi est en mesure de relever ses perspectives pour l’exercice 2026 : désormais, Sanofi anticipe un taux de croissance des ventes dans la fourchette « low-teens » en pourcentage et un taux de croissance du BNPA dans la fourchette « mid-teens » en pourcentage, témoignant de sa croissance durable et rentable.

Au troisième trimestre, Sanofi a accéléré sa transformation, en élargissant son alliance de longue date avec Regeneron, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités en immunologie. Sanofi poursuit également la simplification de ses activités, notamment par le partenariat annoncé avec Cheplapharm pour certains médicaments établis 4 .

Sanofi est confiant dans sa capacité à réaliser une performance commerciale et financière solide à court et moyen terme. L’entreprise tout entière se mobilise pour piloter sa trajectoire après Dupixent au cours de la prochaine décennie, avec une priorité : protéger les résultats au-delà de la perte d'exclusivité de Dupixent. Sanofi a déjà pris des mesures destinées à améliorer sa productivité en R&D. Les activités de business development et de fusions-acquisitions seront essentielles pour compléter cette transformation. Sanofi confirme sa volonté d’appliquer sa politique d’allocation des capitaux à long terme, et notamment son objectif d’accroissement du dividende. »

T3 2026 Variation Variation à TCC YTD 2026 Variation Variation à TCC Chiffre d’affaires €14 444m +16,2% +14,3% €36 550m +13,1% +15,2% Résultat net IFRS €3 021m +7,8% — €4 979m -42,2% — BNPA IFRS €2,52 +9,6% — €4,15 -41,1% — Cash-flow libre 5 €3 269m +9,2% — €6 993m +28,3% — Résultat opérationnel des activités €5 430m +22,2% +19,7% €11 688m +19,2% +21,1% Résultat net des activités €4 255m +20,0% +17,6% €9 020m +17,2% +19,1% BNPA des activités €3,55 +22,0% +19,6% €7,52 +19,4% +21,3%

1 Sauf indication contraire, l’évolution du chiffre d'affaires est exprimée à taux de change constants (TCC) (Cf. définition en Annexe 8).

2 Pour faciliter la compréhension de la performance opérationnelle, les commentaires de Sanofi portent sur le résultat opérationnel des activités, résultat net des activités et sur le BNPA, qui sont des indicateurs financiers non-IFRS (Cf. définition en Annexe 8). Le compte de résultat IFRS consolidé figure en Annexe 3 et le passage du résultat net IFRS publié au résultat net des activités, en Annexe 4.

3 Aux cours de change moyens en vigueur en octobre 2026, l’incidence des changes sur le chiffre d’affaires est estimée à environ -1 %, et sur le BNPA des activités, à environ -1 %.

4 Sous réserve des procédures d'information et de consultation des représentants du personnel, des autorisations réglementaires et des conditions de clôture usuelles.

5 Le cash-flow libre est un indicateur financier non-IFRS (Cf. définition en Annexe 8).

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