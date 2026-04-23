Communiqué de presse : T1 2026 : croissance à deux chiffres du chiffre d’affaires et du BNPA

T1 2026 : croissance à deux chiffres du chiffre d’affaires et du BNPA
Paris, le 23 avril 2026
Ventes du T1 en progression de 13,6 % à TCC 1 et BNPA 2 des activités de 1,88 euro
- Les ventes des nouveaux lancements Pharma progressent de 49,6 %, atteignant 1,2 milliard d’euros, principalement portées par Ayvakit, ALTUVIIIO et Sarclisa
- Les ventes de Dupixent progressent de 30,8 %, à 4,2 milliards d’euros, marquant un fort démarrage en 2026
- Les ventes de Vaccins augmentent de 2,1 %, à 1,3 milliard d’euros, soutenues par Heplisav-B
- Les frais de recherche et développement s’élèvent à 1,7 milliard d’euros, soit une augmentation de 1,5 %
- Les frais commerciaux et généraux s’élèvent à 2,3 milliards d’euros (+11,6 %), principalement sous l’effet des récentes acquisitions
- Le BNPA des activités s’élève à 1,88 euro (+14,0 % à TCC et +5,0 % à données publiées) ; le BNPA IFRS s’élève à 1,34 euro
Poursuite du développement du pipeline
- Cinq approbations réglementaires, toutes dans le domaine de l’immunologie
- Résultats positifs d’études en cours : venglustat dans la maladie rare de Gaucher de type 3 (phase 3), et lunsekimig dans des maladies respiratoires (phase 2)
- Deux acceptations de soumission réglementaire, lancement d’une étude de phase 3, et quatre désignations réglementaires (thérapie innovante, médicament orphelin)
Allocation des capitaux
- Finalisation de l’acquisition de Dynavax
- Réalisation, à hauteur de 921 millions d’euros, du programme de rachat d’actions de 1 milliard d’euros
Autres événements majeurs
- 25 années de partenariat avec l’OMS 3 dans la lutte contre la maladie du sommeil : une recommandation favorable du CHMP marque une étape clé vers l’introduction en Afrique de l'acoziborole, premier traitement oral à dose unique, développé en collaboration avec DNDi 4
Perspectives confirmées
- En 2026, Sanofi anticipe pour son chiffre d'affaires un taux de croissance dans le haut de la fourchette à un chiffre à TCC. Le BNPA des activités à TCC devrait connaître une croissance légèrement supérieure à celle des ventes (hors rachat d’actions), générant une croissance rentable. 5
Olivier Charmeil, Directeur Général par intérim, déclare : « Nous avons connu un début d'année solide en 2026 avec une progression à deux chiffres des ventes et du BNPA. Le chiffre d’affaires progresse de 13,6 %, porté par les lancements Pharma et les récentes acquisitions. Une fois de plus, les ventes de Dupixent dépassent la barre des 4 milliards d’euros, avec une croissance de 30,8 %. Le BNPA des activités progresse de 14,0 %, reflétant la croissance plus modérée de 7,0 % du total des charges opérationnelles. Sanofi a reçu cinq nouvelles approbations réglementaires, toutes dans le domaine de l’immunologie, obtenu les résultats positifs d’une étude de phase 3 de venglustat en maladies rares, et publié des données encourageantes d’études de phase 2 consacrées à lunsekimig dans les maladies respiratoires. Pour 2026, les perspectives sont confirmées : Sanofi continue d’anticiper une croissance des ventes dans le haut de la fourchette à un chiffre, et une croissance du BNPA légèrement supérieure à celle des ventes à taux de change constants, générant une croissance rentable. Nous avons également l'honneur d'annoncer l'arrivée de Belén Garijo qui prendra ses fonctions de Directrice générale de Sanofi dès le mois prochain. »
|T1 2026
|Variation
|Variation à TCC
|Chiffre d’affaires
|10 509 m€
|+6,2 %
|+13,6 %
|Résultat net IFRS
|1 614 m€
|-13,8 %
|—
|BNPA IFRS
|1,34 €
|-11,8 %
|—
|Cash-flow libre 6
|1 054 m€
|+2,4 %
|—
|Résultat opérationnel des activités
|2 967 m€
|+2,2 %
|+10,9 %
|Résultat net des activités
|2 264 m€
|+2,4 %
|+11,1 %
|BNPA des activités
|1,88 €
|+5,0 %
|+14,0 %
1
Sauf indication contraire, l’évolution du chiffre d'affaires est exprimée à taux de change constants (TCC) (Cf. définition en Annexe 8).
2 Pour faciliter la compréhension de la performance opérationnelle, les commentaires de Sanofi portent sur le résultat net des activités, qui est un indicateur financier non-IFRS (Cf. définition en Annexe 8). Le compte de résultat figure en Annexe 3 et le passage du résultat net IFRS publié au résultat net des activités, en Annexe 4.
3 Organisation Mondiale de la Santé.
4 Drugs for Neglected Diseases initiative.
5 Aux cours de change en vigueur en avril 2026, l’incidence des changes sur le chiffre d’affaires est estimée à environ -2%, et sur le BNPA des activités, à environ -3%.
6 Le cash-flow libre est un indicateur financier non-IFRS (Cf. définition en Annexe 8).
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