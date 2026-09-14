Communiqué de presse : Sanofi et Cheplapharm créent un nouveau partenariat stratégique autour des médicaments matures

Sanofi et Cheplapharm créent un nouveau partenariat stratégique autour de s médicaments matures

Paris, 14 septembre 2026. Sanofi et Cheplapharm, leader européen des médicaments matures, ont annoncé aujourd'hui leur intention de créer un partenariat stratégique dans le cadre duquel Cheplapharm reprendrait à Sanofi une sélection de 20 médicaments matures et trois sites industriels dans le monde entier. En contrepartie, Sanofi prendrait une participation de 26,4 % au capital de Cheplapharm, consolidant une collaboration initiée en 2014.

Ce partenariat repose sur une conviction partagée : les médicaments innovants et certains médicaments matures répondent à des besoins différents et devraient bénéficier de modèles opérationnels adaptés à leurs exigences spécifiques en matière de fabrication, de réglementation et de commercialisation. L'expertise spécialisée de Cheplapharm garantira que ces médicaments continuent de répondre aux besoins des patients tout au long de la prochaine étape de leur cycle de vie.

« Notre stratégie pluriannuelle visant à simplifier notre portefeuille de médicaments matures nous a permis de nous concentrer sur l'innovation thérapeutique, tout en garantissant que les médicaments matures continuent d'être accessibles aux patients qui en ont besoin . Che plapharm est un partenaire de confiance depuis plus d'une décennie, et cette opération renforce significativement ses précédentes acquisitions de médicaments matures issus du portefeuille de Sanofi. C e nouveau p artenariat, associé à notre participation au capital de Cheplapharm , souligne notre engagement à nous assurer que les patients continuent de bénéficier des médicaments essentiels d'aujourd'hui, tout en poursuivant les avancées de demain , » a déclaré Thomas Grenier , Vice-Président Exécutif, Médecine Générale Sanofi.

« Ce partenariat marque une étape majeure pour Cheplapharm . Avec ce projet, nous intégrons des produits qui complètent notre large portefeuille mais aussi les savoir-faire et les capacités industrielles nécessaires à la production d’une référence, le Lovenox / Clexane ® . C’est un engagement pharmaceutique et industriel de long terme : investir dans les sites et leurs compétences, préserver des savoir-faire rares et garantir durablement la disponibilité de ces traitements pour les patients. » « Nous sommes fiers de porter cette ambition aux côtés de Sanofi , » ont déclaré Edeltraud Lafer et Sebastian Braun , Co-CEO de Cheplapharm.

Dans le cadre de ce projet, trois sites de production seraient transférés à Cheplapharm : Csanyikvölgy en Hongrie (environ 400 collaborateurs), Jurong à Singapour (environ 100 collaborateurs) et Ploërmel en France (environ 65 collaborateurs). Les équipes poursuivraient leur activité avec le maintien de l'emploi et des statuts collectifs. Sanofi et Cheplapharm travailleront en étroite collaboration pour assurer une transition fluide et la continuité des approvisionnements, conformément aux plus hauts standards de qualité industrielle.

Le transfert commercial du portefeuille de médicaments devrait débuter au premier trimestre 2027, suivi de celui des sites, sous réserve des procédures d'information et de consultation des employés avec les représentants du personnel, des autorisations réglementaires et des conditions usuelles de réalisation. La transaction devrait être entièrement finalisée au troisième trimestre 2027.

Pour Cheplapharm, ce partenariat représente une étape importante pour assurer la continuité de sa croissance stratégique. Pour Sanofi, il lui permettra de continuer à concentrer ses efforts sur l'innovation, tout en accompagnant certains médicaments matures dans une nouvelle étape de leur développement.

Considérations financières pour Sanofi

La transaction proposée ne devrait avoir aucun impact sur les prévisions financières de Sanofi pour 2026. Les médicaments cédés par Sanofi incluent Lovenox/Clexane (énoxaparine)1. Des détails financiers supplémentaires devraient être communiqués à un stade ultérieur.

[1] A l’exception des Etats-Unis

À propos de Sanofi

Sanofi est une entreprise biopharmaceutique qui innove en R&D et exploite l’IA à grande échelle pour améliorer la vie des gens et réaliser une croissance à long terme. Grâce à notre compréhension approfondie du système immunitaire, nous concevons des médicaments et des vaccins qui traitent et protègent des millions de personnes dans le monde, et développons un portefeuille d’innovations thérapeutiques qui pourrait bénéficier à des millions d’autres. Animées par une mission commune consistant à poursuivre les miracles de la science pour améliorer la vie des gens, nos équipes œuvrent chaque jour à faire progresser la recherche, avoir un impact positif sur nos collaborateurs et les communautés que nous servons, et répondre aux grands défis de santé, d’environnement et de société de notre époque. Sanofi est cotée sur EURONEXT : SAN et NASDAQ : SNY

À propos Cheplapharm

Cheplapharm est une entreprise familiale européenne, basée en Allemagne, spécialisée dans les médicaments princeps matures. Portée par une vision de croissance durable et de long terme, le groupe a investi plus de 6,2 milliards d'euros depuis son origine, acquis près d’une centaine de produits depuis 2015 et détient 3 440 autorisations de mise sur le marché dans 160 pays. Cheplapharm est le n°1 en France et une référence européenne sur ce segment de marché.

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Toutes les marques citées dans le présent communiqué de presse sont la propriété du groupe Sanofi.

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