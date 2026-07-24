Communiqué de presse: Sanofi annonce sa décision de ne pas soumettre l’amlitélimab dans la dermatite atopique à des évaluations réglementaires mondiales

Sanofi annonce sa décision de ne pas soumettre l’amlitélimab dans la dermatite atopique à des évaluations réglementaires mondiales

Paris, le 24 juillet 2026. Sanofi a annoncé aujourd’hui l’arrêt du développement clinique de l’amlitélimab, un anticorps monoclonal anti-ligand-OX40L dans la dermatite atopique (DA) modérée à sévère. Cette décision de ne pas soumettre le médicament à des évaluations réglementaires mondiales intervient dans le cadre d’une évaluation stratégique en cours du portefeuille de développement.

Sanofi a déterminé que l’ensemble des données d’efficacité et de sécurité générées à ce jour ne sont pas favorables à un développement plus poussé de l’amlitélimab dans la DA. Si l’étude d’extension à long terme de phase 3 ESTUARY (identifiant de l’étude clinique : NCT06407934 ) a montré un maintien à long terme de la réponse clinique sans rechute chez les patients âgés de 12 ans et plus atteints de DA modérée à sévère, et un profil de sécurité émergent qui s’appuie sur des données antérieures, l’amlitélimab ne représenterait pas une amélioration significative du traitement standard pour les patients atteints de DA. D’autres résultats du programme de développement de l’amlitélimab dans la DA, notamment ceux de l’étude ESTUARY, seront présentés lors d’un prochain congrès médical.

Les patients et leurs médecins ont besoin de traitements supplémentaires efficaces en raison de l’hétérogénéité des mécanismes immunitaires sous-jacents qui contribuent à la DA. Sanofi reste déterminé à poursuivre les progrès dans le traitement des affections cutanées inflammatoires.

Sanofi tient à remercier chaleureusement les patients, les aidants et les investigateurs qui ont soutenu le développement de l’amlitélimab dans la DA, notamment dans le cadre de l’étude ESTUARY. Sanofi travaillera en étroite collaboration avec les investigateurs, les équipes des centres et les autorités réglementaires afin d’assurer la clôture progressive des études en cours sur l’amlitélimab dans la DA, tout en garantissant une transition appropriée des soins pour tous les patients inclus.

Considérations financières

Sanofi ne change pas ses prévisions pour l’exercice 2026 suite à cette annonce.

À propos de l’amlitélimab

L’amlitélimab (SAR445229, KY1005) est un anticorps monoclonal entièrement humain, qui n’appauvrit pas les cellules T et bloque l’OX40L, un régulateur immunitaire clé. Grâce à son nouveau mécanisme d’action, l’amlitélimab bloque sélectivement la signalisation OX40L pendant la phase pré-inflammatoire, la phase d’initiation d’un système immunitaire hyperactif, afin de potentiellement normaliser l’inflammation induite par les lymphocytes T sans déplétion de ces derniers.

L’étude de phase 2 évaluant l’amlitélimab dans la maladie cœliaque est en cours et les résultats sont attendus au second semestre 2026.

À propos de Sanofi

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Déclarations prospectives – Sanofi





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