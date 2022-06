Communiqué de presse: Sanofi accorde à Regeneron les droits de licence exclusifs sur Libtayo® (cemiplimab) à l’échelle mondiale

Sanofi accorde à Regeneron les droits de licence exclusifs sur Libtayo ® (cemiplimab) à l’échelle mondiale

Sanofi recevra un paiement initial de 900 millions de dollars et des redevances de 11 % sur les ventes nettes mondiales de Libtayo.

Sanofi sera également éligible à un paiement d'étape réglementaire de 100 millions de dollars, ainsi qu’à des paiements d’étape en lien avec les ventes réalisées qui pourront atteindre 100 millions de dollars au cours des deux prochaines années.

Paris, le 2 juin 2022 . Sanofi restructure sa collaboration en immuno-oncologie avec Regeneron Pharmaceuticals, Inc. Aux termes du nouvel accord de collaboration et de licence, modifié et mis à jour, Regeneron obtiendra les droits de licence exclusifs sur Libtayo. L’accord global de collaboration et de licence en immuno-oncologie liant Sanofi et Regeneron a été conclu en 2015 . Jusqu’à présent, les deux entreprises se sont partagé à égalité les bénéfices d’exploitation générés par les ventes de Libtayo dans le monde et commercialisaient conjointement ce produit aux États-Unis – Sanofi étant l’unique responsable de sa commercialisation ailleurs dans le monde.

Bill Sibold

Vice-Président Exécutif, Médecine de Spécialités et Président, Amérique du Nord, Sanofi

« Notre portefeuille diversifié en oncologie a doublé de volume entre 2019 et 2022 et se compose aujourd’hui de douze molécules au stade des essais cliniques, chacune possédant un mécanisme d’action unique. Les premières étapes que nous avons franchies avec Libtayo en immuno-oncologie ont permis de jeter des bases solides pour le renouveau des initiatives que nous engageons dans le domaine de l’oncologie. Nous nous concentrons à présent sur nos capacités internes et le développement d’une nouvelle génération de médicaments d’oncologie. Nous allons maintenir et poursuivre le solide partenariat qui nous lie à Regeneron en immunologie et collaborer étroitement avec ses équipes pour que le transfert des droits relatifs à Libtayo s’opère dans les meilleures conditions, sans impact pour les patients. »

Aux termes de l’accord de collaboration et de licence, modifié et mis à jour, Sanofi procédera au transfert intégral, à Regeneron, des droits en matière de développement, de commercialisation et de production de Libtayo à l’échelle mondiale, pendant une période de transition définie (qui débutera lorsque toutes les autorisations réglementaires requises auront été obtenues). En contrepartie, Sanofi recevra un paiement initial de 900 millions de dollars et des redevances de 11 % sur les ventes nettes mondiales de Libtayo. Sanofi sera également éligible à un paiement d’étape réglementaire de 100 millions de dollars – qui devrait intervenir dès que Libtayo sera approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) ou par la Commission européenne pour le traitement de première ligne de certaines catégories de patients atteints d’un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC), en association avec une chimiothérapie –, ainsi qu’à des paiements d’étape en lien avec les ventes de ce produit qui pourront atteindre 100 millions de dollars au total au cours des deux prochaines années. La réalisation de cette opération reste soumise aux autorisations des autorités de la concurrence et devrait être définitive au troisième trimestre de 2022.

Regeneron va également accélérer le remboursement du solde des dépenses de développement relevant de la collaboration « Anticorps » distincte liant les deux entreprises. Regeneron va faire passer de 10 % à 20 % la part des bénéfices reversés à Sanofi au titre du remboursement des dépenses de développement financées par Sanofi, jusqu’à résorption de la part des dépenses totales cumulées de développement engagées dans le cadre de cette collaboration restant à la charge de Regeneron.

Sanofi continue de renforcer son immense savoir-faire en oncologie et a étoffé ses capacités de recherche et développement pour se concentrer sur les cancers difficiles à traiter comme les cancers du sein, du sang et des poumons. L’entreprise s’engage à transformer les découvertes scientifiques en nouveaux traitements potentiels et à combler d’importantes lacunes dans la prise en charge du cancer.

À propos de Sanofi

Nous sommes une entreprise mondiale de santé, innovante et animée par une vocation : poursuivre les miracles de la science pour améliorer la vie des gens. Nos équipes, présentes dans une centaine de pays, s’emploient à transformer la pratique de la médecine pour rendre possible l'impossible. Nous apportons des solutions thérapeutiques qui peuvent changer la vie des patients et des vaccins qui protègent des millions de personnes dans le monde, guidés par l’ambition d’un développement durable et notre responsabilité sociétale.

Sanofi est cotée sur EURONEXT : SAN et NASDAQ : SNY.

