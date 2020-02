Communiqué de presse : Nomination d'un nouveau Directeur Général et évolution du conseil d'administration

Le groupe de publicité digitale AdUX (Code ISIN FR0012821890 - ADUX) porte à la connaissance du public les changements opérés au sein de son management et de son Conseil d'Administration.



Par décision du 31 janvier 2020, le Conseil d'administration a décidé de nommer M. Salih Hikmet Cosgun Directeur Général de la société AdUX en remplacement de M. Cyril Zimmermann.



M. Salih Hikmet Cosgun a commencé sa carrière dans l'industrie des télécommunications chez l'opérateur néerlandais KPN avant de la poursuivre dans le secteur du développement informatique. Plus récemment, il a assisté le groupe Azerion en tant que conseil dans la mise en place des synergies commerciales et techniques entre les différentes sociétés de publicité digitale du groupe. Il pourra faire bénéficier AdUX de son expérience pour renforcer les synergies et partenariats commerciaux entre le groupe AdUX et Azerion et ses filiales en cohérence avec ce qui avait été annoncé en novembre 2018 puis réaffirmé par Azerion dans le cadre des opérations d'augmentation de capital réalisées en décembre 2019, telles que rappelées dans la déclaration d'intention du 31 décembre 2019 (D&I 220C0048).