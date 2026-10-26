COMMUNIQUE DE PRESSE: NACON: CHIFFRE D’AFFAIRES DU 2ème TRIMESTRE 2026-2027 À 40,7 M€ - POURSUITE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE REDÉPLOIEMENT

Communiqué de presse

Lesquin, 26 octobre 2026 - 18h00

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 2 ème TRIMESTRE 2026-2027 À 40,7 M€

EFFET DE BASE ÉLEVÉ SUR L’ACTIVITÉ CATALOGUE

SOLIDES PERFORMANCES DE L’ACTIVITÉ ACCESSOIRES

POURSUITE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE REDÉPLOIEMENT

Lesquin, le 26 octobre 2026 – Nacon (ISIN FR0013482791) rappelle qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son égard par jugement du Tribunal de commerce de Lille Métropole en date du

2 mars 2026 (la « Procédure de Redressement Judiciaire »). La période d’observation a été prorogée jusqu’au 2 mars 2027 par jugement du 1 er juillet 2026.

Dans ce cadre, la Société a engagé, avec l'aide de ses conseils et des administrateurs judiciaires, l'élaboration d'un plan de redressement, incluant une restructuration de son passif, qui sera soumis prochainement au Tribunal de commerce de Lille Métropole.

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 2 EME TRIMESTRE 2026-2027

IFRS – M€

Chiffre d’affaires

2026-27 2025-26 Variation 1 er Trimestre (avril - juin) 32,6 31,3 +4,1% 2 ème Trimestre (juillet - septembre) 40,7 46,8 -13,0% Jeux 27,8 36,7 -24,4% Dont : Catalogue 13,7 22,8 -40,0% Back catalogue 14,1 14,0 +0,9% Accessoires 11,6 9,0 +28,7% Autres ( 1) 1,3 1,0 +30,8% 1 er Semestre (avril - septembre) 73,3 78,1 -6,1% Jeux 50,1 56,4 -11,1% Dont : Catalogue 17,5 28,4 -38,3% Back catalogue 32,6 28,0 +16,4% Accessoires 20,8 19,8 +4,6% Autres ( 1) 2,4 1,8 +29,8%

(1) Chiffre d’affaires Mobiles et Audio

Activité Catalogue (nouveaux jeux) . Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2026-2027 s’établit à

13,7 M€ contre 22,8 M€ l’exercice dernier.

Les très bonnes performances de The Mound TM , qui figure déjà parmi les plus importants lancements de NACON, ainsi que de Tour de France 26 TM sont masquées par une base de comparaison exceptionnellement élevée au deuxième trimestre 2025-2026 qui avait vu la sortie des trois principaux jeux de l’exercice : Hell is Us TM , Rugby League TM et RoboCop: Rogue City – Unfinished Business TM .

Le Back Catalogue (jeux sortis lors des exercices précédents) , enregistre un chiffre d’affaires de 14,1 M€, en hausse de 0,9% par rapport à l’exercice précédent.

L’activité Accessoires affiche un chiffre d’affaires de 11,6 M€, en hausse de 28,7% par rapport à la même période de 2025-2026. Cette progression confirme la reprise du marché américain et le succès des nouvelles gammes de casques RIG .

Tendances pour le 3 ème trimestre 2026-2027

Le 3 ème trimestre 2026-2027 bénéficiera des ventes de fin d’année, de nouveautés dans la gamme Accessoires et de la sortie de plusieurs jeux majeurs avec notamment :

MXGP TM 26, sorti le 1 er octobre. Ce jeu de racing reçoit un très bon accueil et couvrira rapidement ses coûts de développement.

sorti le 1 octobre. Ce jeu de racing reçoit un très bon accueil et couvrira rapidement ses coûts de développement. Hunting Simulator 3, simulateur de chasse dont la sortie est prévue le 29 octobre, est un long-seller au succès confirmé.

simulateur de chasse dont la sortie est prévue le 29 octobre, est un long-seller au succès confirmé. Edge of Memories TM , jeu d’action & d’aventure sortira le 3 décembre et dispose déjà à ce jour d’un bon niveau de wishlists*.





Enfin, les ventes de l'activité Accessoires seront soutenues par les nouveaux casques RIG et la sortie en octobre de la nouvelle manette premium Revolution 5 Unlimited . Aboutissement d’années d’échanges avec la communauté e-sport, cette manette asymétrique haut de gamme sous licence officielle Playstation 5 offre des innovations majeures avec pour la première fois un écran de commande intégré.

Point sur le plan de redéploiement

NACON a déjà mis en œuvre plusieurs mesures visant à améliorer sa rentabilité et son agilité. Ces actions s’articulent autour de deux axes :

Une redéfinition du périmètre des studios de développement, avec la fermeture effective de trois entités et une restructuration finalisée dans deux studios.

Une optimisation des coûts. Les effectifs sont ainsi passés de 1 125 collaborateurs au 31 mars 2026 à 814 au 30 septembre 2026, avec une baisse de 28% au siège. Les dépenses de marketing ont également été optimisées et adaptées au nouveau périmètre du Groupe.

Par ailleurs, le Groupe a publié dans son communiqué du 22 septembre 2026 les principaux termes et échéances de sa restructuration financière.

La Société informera le marché au fur et à mesure de l’évolution de sa situation et de l’état d’avancement de la procédure de redressement judiciaire en cours.

Wishlists : Intentions d’achat

Prochains rendez-vous :

Résultats du 1 er semestre 2026-2027 : 30 novembre 2026, après Bourse



A PROPOS DE NACON



CHIFFRE D’AFFAIRES IFRS 2025/2026 : 160,8 M€



EFFECTIF

Plus de 800 collaborateurs



INTERNATIONAL

23 filiales et un réseau de distribution dans 100 pays

https://corporate.nacongaming.com/

NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 12 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 30 années d’expertise au service des joueurs.



Société cotée sur Euronext Paris, compartiment B – Indices : CAC Mid&Small

ISIN : FR0013482791 ; Reuters : NACON.PA ; Bloomberg : NACON:FP



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