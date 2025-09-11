Communiqué de presse : Le SAR402663 de Sanofi a obtenu la désignation « fast track » aux États-Unis pour le traitement de la dégénérescence maculaire liée à l’âge néovasculaire

Le SAR402663 de Sanofi a obtenu la désignation « fast track » aux États-Unis pour le traitement de la dégénérescence maculaire liée à l’âge néovasculaire

Désignation obtenue pour une thérapie génique intravitréenne unique avec le potentiel d’éliminer la charge du traitement pour les personnes vivant avec une dégénérescence maculaire liée à l’âge néovasculaire

La dégénérescence maculaire liée à l’âge néovasculaire ou « humide » peut entraîner une perte de vision significative et touche plus d’un million de personnes aux États-Unis

Paris, le 11 septembre 2025 . La Food and Drug Administration (FDA) américaine a accordé la désignation « fast track » au SAR402663, une thérapie génique intravitréenne à administration unique pour le traitement de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) néovasculaire. Le processus de désignation fast track vise à faciliter le développement et à accélérer l’examen des médicaments destinés à traiter des affections graves et à répondre à des besoins médicaux non satisfaits. La FDA a créé ce processus afin d’aider à mettre à disposition des patients de nouveaux médicaments importants plus rapidement, et il couvre un large éventail de maladies graves.

Le SAR402663 administre un matériel génétique codant pour le FLT01 soluble conçu pour inhiber le facteur de croissance endothélial vasculaire (VEGF). Sanofi évalue actuellement le SAR402663 dans le cadre d’une étude de phase I/II (numéro d’étude clinique : NCT06660667 ), pour le traitement de patients atteints de DMLA néovasculaire. La thérapie génique vise à traiter la pathologie sous-jacente en inhibant la croissance des vaisseaux sanguins anormaux, en réduisant les fuites vasculaires et en minimisant les atteintes à la rétine, tout en réduisant significativement la charge du traitement grâce à l’élimination d’injections intravitréennes fréquentes.

La DMLA est une dégénérescence progressive acquise de la rétine qui touche environ 200 millions de personnes dans le monde. La DMLA néovasculaire ou « humide » est une forme sévère de dégénérescence maculaire. Elle se caractérise par la croissance de vaisseaux sanguins anormaux sous la rétine, ce qui peut entraîner une perte de vision, pouvant évoluer vers la cécité dans les cas avancés. La DMLA neurovasculaire touche plus d’un million de personnes aux États-Unis et plus de six millions dans le monde ; elle a un impact profond sur la qualité de vie, notamment sur l’aptitude à lire, conduire et accomplir d’autres activités quotidiennes.

À propos de Sanofi en neurologie

Notre objectif est d’améliorer la vie des personnes atteintes de maladies neuro-inflammatoires et neurodégénératives graves. Nous repoussons les limites du possible en matière clinique afin de rechercher des thérapies susceptibles de traiter la sclérose en plaques (SEP), la polyneuropathie inflammatoire chronique démyélinisante (PICD), la maladie d’Alzheimer (MA), la maladie de Parkinson (MP), la DMLA et d’autres maladies neurologiques, pour les personnes qui en ont le plus besoin. Les innovations scientifiques émergentes et les investissements dans le domaine de l’ophtalmologie pourraient propulser Sanofi dans une nouvelle phase de croissance. Nous explorons des traitements innovants pour les maladies rétiniennes pour lesquelles il n’existe pas de réponse thérapeutique satisfaisante, en particulier celles qui sont liées à des troubles du système immunitaire.

À propos de Sanofi

Sanofi est une entreprise biopharmaceutique qui innove en R&D et exploite l’IA à grande échelle pour améliorer la vie des gens et réaliser une croissance à long terme. Nous appliquons notre connaissance approfondie du système immunitaire pour inventer des médicaments et des vaccins qui traitent et protègent des millions de personnes dans le monde entier, avec un pipeline innovant qui pourrait bénéficier à des millions d’autres. Notre équipe est guidée par un seul objectif : nous poursuivons les miracles de la science pour améliorer la vie des gens ; cela nous inspire pour stimuler le progrès et avoir un impact positif pour nos collaborateurs et les communautés que nous servons, en s’attaquant aux défis les plus urgents de notre époque en matière sanitaire, environnementale, et sociétale.

Sanofi est cotée sur EURONEXT : SAN et NASDAQ : SNY

