Communiqué de presse : Le Conseil d’administration de Sanofi propose la nomination de Christel Heydemann en qualité d’administratrice indépendante

Le Conseil d’administration de Sanofi propose la nomination de C hristel Heydemann en qualité d’administrat rice indépendant e

Paris , le 5 mars 202 6 . Le Conseil d’administration de Sanofi a décidé de proposer, dans le cadre de la prochaine Assemblée générale des actionnaires prévue le 29 avril 2026, la nomination de Christel Heydemann en qualité d’administratrice indépendante et le renouvellement des mandats de Christophe Babule et Jean-Paul Kress.

Patrick Kron, administrateur indépendant et Président du Comité des Nominations, de la Gouvernance et de la RSE, quittera le Conseil d’administration à l’issue de son mandat, qui prendra fin lors de la prochaine Assemblée générale des actionnaires prévue le 29 avril. Le conseil remercie chaleureusement Patrick Kron pour sa contribution décisive à ses travaux au cours de ses 12 années de mandat, et notamment aux différentes importantes décisions en matière de gouvernance de l’entreprise.

Christel Heydemann est la Directrice Générale du groupe Orange depuis avril 2022, après avoir siégé au Conseil d’administration à partir de juillet 2017. Christel Heydemann débute sa carrière chez Alcatel en 1999, où elle a occupé divers postes de direction, notamment lors de la fusion d’Alcatel avec Lucent. En 2008, elle devient Directrice Commerciale France et intègre le comité exécutif d’Alcatel-Lucent France. En 2011, elle prend la tête des Ressources Humaines et de la transformation du groupe. En 2014, Christel Heydemann rejoint Schneider Electric, dont elle devient Présidente-Directrice Générale de Schneider Electric France en 2017. En 2021, elle prend la direction des Opérations Europe. Diplômée de l’École Polytechnique et de l’École Nationale des Ponts et Chaussée, Christel Heydemann s’engage activement pour encourager la diversité et l’innovation, notamment pour favoriser l’accès des femmes aux métiers scientifiques et technologiques. Christel Heydemann est Officier de l’ordre national du Mérite et Chevalier de l’ordre national de la Légion d’Honneur.

« Nous remercions très sincèrement Patrick Kron pour l’engagement et l’exigence qu’il a apportés aux travaux du Conseil au cours de ces douze dernières années, tant en tant qu’administrateur qu’au titre des différentes fonctions de présidence de comité qu’il a exercées . La proposition de nomination de Christel Heydemann s’inscrit dans la volonté du Conseil de renforcer encore la diversité des expertises et des parcours au sein de notre gouvernance », déclare Frédéric Oudéa , Président du Conseil d’administration de Sanofi. « Son expérience reconnue à la tête de grands groupes internationaux, sa maîtrise des transformations industrielles et digitales ainsi que sa vision stratégique seront des atouts précieux pour accompagner Sanofi dans la prochaine phase de son développement. »

Avec ces nominations et l’arrivée de Belen Garijo au poste de directrice générale et administrateur, le conseil resterait composé de 16 membres, dont deux représentants des salariés, avec une parité homme/femme (57% de femmes hors administrateurs salariés).

La composition des comités spécialisés du Conseil sera revue à l’issue de l’Assemblée générale des actionnaires prévue le 29 avril 2026.

