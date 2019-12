Communiqué de presse : Kerlink et son partenaire néerlandais MCS déploient un réseau LoRaWAN® sur l'aéroport international Schiphol d'Amsterdam

Kerlink et son partenaire néerlandais MCS déploient un réseauLoRaWAN® sur l'aéroport international Schiphol d'AmsterdamThorigné-Fouillard, France - 17 décembre 2019, 8h30 - Kerlink (AKLK - FR0013156007), spécialiste des solutions dédiées à l'Internet des Objets (IoT), et MCS, une société néerlandaise qui fournit aux entreprises et aux intégrateurs systèmes des solutions industrielles IoT ainsi que des réseaux privés de communication, ont déployé un réseau privé LoRaWAN® aux Pays-Bas sur l'aéroport international Schiphol à Amsterdam, l'un des plus grands aéroports d'Europe.