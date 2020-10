Communiqué de presse Kerlink : CA 3ème trimestre 2020

Thorigné-Fouillard, Kerlink (AKLK - FR0013156007), spécialiste des réseaux et solutions dédiés à l'Internet des Objets (Internet of Things - IoT), publie aujourd'hui le chiffre d'affaires du 3ème trimestre de son exercice 2020. Après un second trimestre en baisse de 38%, le chiffre d'affaires du troisième trimestre affiche, par rapport à la même période de 2019, un repli plus limité de 7% à 2,7 M€. Cette évolution, encourageante, confirme la reprise graduelle de l'activité malgré un contexte sanitaire qui reste incertain.