[Communiqué de presse] Ipsos renforce son expertise en mesure d'audience au Moyen-Orient et en Afrique du Nord avec l'acquisition de Seventh Decimal

Ipsos renforce son expertise en mesure d'audience au Moyen-Orient et en Afrique du Nord avec l'acquisition de Seventh Decimal

Paris, 27 janvier 2026 - Ipsos annonce l'acquisition de Seventh Decimal, société technologique d’études spécialisée dans la mesure d'audience de la publicité extérieure ( Out-Of-Home ). Fondée en 2019 et basée aux Émirats Arabes Unis, Seventh Decimal est encore dans la phase initiale de son développement et bénéficiera d'Ipsos pour s'étendre.

Capitalisant sur son savoir-faire propriétaire et reconnu en mobilité, l'entreprise offre des services de mesure relatifs à l'exposition à la publicité extérieure (hors domicile) pour les marques, agences médias et propriétaires de médias. Sa plateforme fournit des analyses prédictives et après-campagne, incluant la portée (nombre de personnes touchées), la fréquence d’exposition, et des résultats détaillés, tant pour les affichages statiques que numériques.

En intégrant la technologie de Seventh Decimal, Ipsos renforce sa position de leader dans la mesure de la publicité extérieure, et complète son offre de service d’analyses avancées de mobilité. L’offre combinée fera office de référence en matière de publicité extérieure et permettra des indicateurs avancés comme la comparaison entre les différents médias.

Jean Laurent Poitou, Directeur Général d'Ipsos , a déclaré : « Cette acquisition positionne Ipsos comme leader du marché de la mesure d'audience de la publicité extérieure dans la région. Elle ouvre de nouvelles opportunités dans d'autres zones géographiques et témoigne d'une ambition claire et commune de continuer à investir dans des capacités de pointe. »

Edouard Monin, Directeur Général de la région MENA pour Ipsos , ajoute :

« Notre association avec Seventh Decimal représente une avancée significative dans la compréhension et la mesure des performances de la publicité extérieure au Moyen-Orient et dans d’autres régions. En modélisant des données de mobilité, Ipsos produit des informations nouvelles, qui permettent au marché d’apprécier les performances des différentes formes de publicité extérieure. »

Pour Maud Moawad et Lewaa Hamadeh, Co-Fondateurs de Seventh Decimal : « Au cours des cinq dernières années, nous avons construit un système de mesure d'audience de la publicité extérieure en partenariat avec des leaders d'opinion, en particulier propriétaires de médias et agences média. Nous restons engagés à valoriser et faire progresser l'industrie Out-Of-Home dans la région et plus largement, et nous nous réjouissons de renforcer notre offre en tirant parti des synergies technologiques et de recherche avec Ipsos. »

