[Communiqué de presse] Ipsos - Nomination d’Alexandre Boissy en tant que Directeur général adjoint

Nomination d’Alexandre Boissy

en tant que Directeur général adjoint

Paris, 24 mars 2026 – Ipsos , l’une des principales sociétés mondiales d’études de marché et d’enquêtes d’opinion, annonce la nomination d’Alexandre Boissy au poste de Directeur général adjoint, à compter du 7 avril 2026.

Basé à Paris et rattaché à Jean Laurent Poitou, Directeur général d’Ipsos, Alexandre Boissy supervisera les Opérations, le Secrétariat général, le Juridique, la Communication corporate à l’échelle mondiale, ainsi que les Relations investisseurs en coordination avec la Direction financière. Il sera membre du Global Leadership Team (GLT).

Il apporte plus de vingt ans d’expérience à des postes de direction au sein du groupe Air France-KLM, où il occupait récemment les fonctions de Directeur Général Adjoint, Secrétaire Général. Au cours de sa carrière, il a exercé différentes responsabilités de direction, développant une expertise approfondie en communication corporate et en relations institutionnelles. Il a collaboré étroitement avec de nombreux interlocuteurs internationaux, notamment des institutions publiques, l’Union européenne, des gouvernements et des partenaires commerciaux. Alexandre a dirigé l’équipe Data, Recherche opérationnelle et Intelligence artificielle d’Air France-KLM en début de carrière, apportant aujourd’hui une combinaison unique de leadership stratégique et d’expertise technique.

Alexandre Boissy est diplômé de l’École nationale des ponts et chaussées.

Jean Laurent Poitou, Directeur général d’Ipsos , a déclaré : « Le plan stratégique Horizons, présenté en début d’année, trace une feuille de route ambitieuse pour renforcer le leadership mondial d’Ipsos et accélérer notre développement. Dans ce contexte, je suis ravi d’accueillir Alexandre en tant que Directeur général adjoint. Sa connaissance approfondie des environnements institutionnels complexes et son leadership éprouvé dans des périodes de transformation profonde seront des atouts majeurs pour poursuivre le renforcement de notre organisation et la mise en œuvre des ambitions d’Horizons à l’échelle mondiale. »

Alexandre Boissy a ajouté : « Ipsos a construit une position mondiale unique fondée sur la qualité de son expertise, sa culture entrepreneuriale et ses relations de long terme avec ses clients et les institutions. Je suis honoré de rejoindre le Groupe à un moment où le plan Horizons ouvre une nouvelle phase de développement. Je me réjouis de travailler avec Jean Laurent Poitou et l’équipe de direction afin de renforcer encore les opérations, la gouvernance et les relations institutionnelles d’Ipsos à l’échelle mondiale, et de contribuer à la réussite des ambitions stratégiques du Groupe. »

À PROPOS D’IPSOS

Ipsos est l’un des leaders mondiaux des études de marché et des sondages d’opinion, présent dans 90 marchés et comptant près de 20 000 collaborateurs.

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Notre signature « Game Changers » résume bien notre ambition d’aider nos 5 000 clients à évoluer avec confiance dans un monde en rapide évolution.

Créé en France en 1975, Ipsos est coté à l’Euronext Paris depuis le 1 er juillet 1999. L’entreprise fait partie des indices SBF 120, Mid-60 et est éligible au service de règlement différé (SRD).

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