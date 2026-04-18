Communiqué de presse : ESCMID : Le Nuvaxovid, vaccin contre la COVID-19 de Sanofi, a montré une meilleure tolérance que le mNEXSPIKE dans une étude comparative directe

ESCMID : Le Nuvaxovid, vaccin contre la COVID-19 de Sanofi, a montré une meilleure tolérance que le mNEXSPIKE dans une étude comparative directe

Première étude comparative de phase 4, randomisée, en double aveugle, permettant de comparer directement les profils de tolérance de ces vaccins chez les adultes dans un contexte réel

Les résultats ont été présentés aujourd’hui au Congrès mondial de la Société européenne de microbiologie clinique et des maladies infectieuses à Munich, en Allemagne.

Paris, le 18 avril 2026 . Le vaccin contre la COVID-19 à base de protéines et non-ARNm de Sanofi, Nuvaxovid (NVX-CoV2705), a démontré une réactogénicité systémique (les effets secondaires attendus pouvant survenir après la vaccination) statistiquement significativement plus faible par rapport au dernier vaccin à ARNm contre la COVID-19 de Moderna, mNEXSPIKE (mRNA-1283), sur l'ensemble des critères d'évaluation prédéfinis de l'étude COMPARE. Cette étude randomisée en double aveugle, qui a recruté 1 000 adultes aux États-Unis, a été présentée au Congrès mondial de la Société européenne de microbiologie clinique et des maladies infectieuses (ESCMID) à Munich, en Allemagne.

Ces résultats mettent en lumière un défi persistant : malgré la fin de la pandémie, la COVID-19 continue d’entraîner un nombre important d’hospitalisations et de décès dans le monde entier, tout en exerçant une pression considérable sur les systèmes de santé lors des pics saisonniers. Pourtant, la couverture vaccinale reste faible, les craintes liées aux effets secondaires des vaccins figurant parmi les principales raisons citées par les adultes pour ne pas se faire vacciner contre la COVID-19.

Dans l’étude COMPARE, lorsque des effets secondaires se sont produits avec le Nuvaxovid, ils étaient moins graves et de plus courte durée que ceux observés avec le mNEXSPIKE. Une analyse des données a montré que les symptômes systémiques graves (réactions concernant l’ensemble de l’organisme, telles que fatigue, maux de tête ou fièvre) qui empêchent les personnes de mener leurs activités quotidiennes normales étaient plus de 50 % moins fréquents avec le Nuvaxovid, touchant moins d’une personne sur dix ayant reçu ce vaccin, contre une personne sur cinq ayant reçu le mNEXSPIKE. Les symptômes locaux graves (réactions au site d’injection telles que douleur, rougeur ou gonflement) avec le Nuvaxovid étaient rares et plus de 75 % moins fréquents par rapport au mNEXSPIKE. Cela s’est reflété dans l’expérience vécue par les participants à l’étude : ceux qui avaient reçu le Nuvaxovid étaient presque deux fois plus nombreux que les receveurs du mNEXSPIKE à déclarer qu’ils choisiraient sans doute le même type de vaccin l’année suivante.

L’étude a atteint son critère d’évaluation principal (la probabilité de présenter au moins une réaction systémique dans les sept jours suivant la vaccination) avec une significativité statistique : 91,6 % des receveurs du mNEXSPIKE étant affectés, contre 83,6 % des receveurs du Nuvaxovid (différence de risque : 8,0 % ; IC à 95 % : 4,0 % à 12 % ; p < 0,001).

L’étude a également montré que 61,3 % des receveurs de mNEXSPIKE ont présenté des symptômes systémiques modérés à sévères (grade 2 ou 3), contre 43,1 % des receveurs du Nuvaxovid (différence de risque : 18 % ; IC à 95 % : 12 % à 24 % ; p < 0,001), et 58,7 % des receveurs du mNEXSPIKE ont présenté des symptômes locaux modérés à sévères, contre 38,7 % des receveurs du Nuvaxovid (différence de risque : 20 % ; IC à 95 % : 14 % à 26 % ; p < 0,001).

« Cette étude a été conçue pour répondre à une question qui compte vraiment pour les cliniciens et les patients : dans quelle mesure les différents vaccins contre la COVID-19 sont-ils comparables en termes de réactogénicité et d’expérience des patients ? La réponse est claire », a déclaré le Dr Marcel E. Curlin , chercheur principal de l’étude COMPARE et professeur de médecine à l’Université de santé et des sciences de l’Oregon. « Pour chaque critère évalué, nous avons observé que le vaccin à base de protéines recombinantes présentait systématiquement une réactogénicité plus faible et perturbait moins les activités des patients que le vaccin à ARNm. Les personnes citent les effets secondaires comme l’une des raisons pour laquelle elles évitent la vaccination contre la COVID-19. Ces différences pourraient avoir un impact significatif sur l’amélioration du taux de vaccination. »

« L’expérience des patients quant à la vaccination est essentielle, car elle détermine non seulement si les gens se font vacciner, mais aussi s’ils reviennent année après année pour renouveler leur protection », a déclaré Thomas Triomphe, vice-président exécutif, Vaccins, chez Sanofi. « Ces résultats montrent que le Nuvaxovid peut jouer un rôle important pour permettre à davantage de personnes de bénéficier d’une vaccination systématique contre la COVID-19, c’est ainsi que nous pouvons contribuer à alléger le fardeau que cette maladie continue de faire peser sur les patients et les systèmes de santé. »

Au-delà des paramètres cliniques, l’étude COMPARE a également recueilli les résultats rapportés par les patients, confirmant la pertinence, en situation réelle, du profil de tolérance du Nuvaxovid. Les receveurs du Nuvaxovid ont signalé moins de perturbations dans leurs activités quotidiennes, notamment au travail, à l’école, dans leurs loisirs et leurs responsabilités familiales, au cours des sept jours suivant la vaccination. Il convient de noter que plus de la moitié des participants ont signalé avoir planifié leur vaccination un jour spécifique de la semaine en anticipant les éventuels effets secondaires, ce qui montre à quel point les inquiétudes liées à la tolérance influencent le comportement en matière de vaccination. Dans l’ensemble, ces résultats suggèrent qu’une meilleure expérience de tolérance au vaccin pourrait favoriser une plus grande confiance dans celui-ci et une plus grande disposition à renouveler l’immunisation chaque année.

À propos de la COVID-19

La maladie à coronavirus (COVID-19) est une maladie infectieuse causée par le virus SARS-CoV-2. La plupart des personnes infectées par le virus sont atteintes d’une maladie respiratoire légère à modérée et se rétablissent sans nécessiter de traitement spécial. Toutefois, certaines personnes tombent gravement malades, ce qui entraîne une hospitalisation et le décès.

Cette maladie a non seulement des conséquences immédiates sur la santé, mais elle augmente également le risque à long terme de complications cardiovasculaires, notamment de crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. De plus, les personnes âgées hospitalisées à cause de la COVID-19 sont exposées à un risque de mortalité nettement plus élevé que celles hospitalisées à cause de la grippe. Les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques (notamment de maladies cardiovasculaires, maladies pulmonaires chroniques, diabète et obésité) sont les plus exposées au risque de développer une forme de maladie grave. Aux États-Unis, on estime que 74 % des adultes présentent au moins un de ces facteurs de risque, ce qui souligne l’ampleur de la population vulnérable susceptible de bénéficier d’une vaccination efficace et bien tolérée contre la COVID-19.

À propos du Nuvaxovid

Nuvaxovid (NVX-CoV2705) est un vaccin à base de protéines, contenant un adjuvant destiné à l’immunisation active contre la COVID-19 provoquée par le SARS-CoV-2. Il est développé à l’aide de la technologie recombinante, une plateforme établie qui a fait ses preuves pour de nombreux types de vaccins. Il a été démontré que le Nuvaxovid présente un profil d’effets secondaires tolérable, adapté à la vaccination de routine, et qu’il offre une efficacité élevée contre la COVID-19 en tant que primovaccination dans deux études pivots de phase 3.

La pandémie étant désormais dans une phase endémique, il devient de plus en plus important de disposer de plusieurs options de vaccin pour mettre en place des stratégies de santé publique durables. Le Nuvaxovid offre aux systèmes de santé une option de vaccin à base de protéines, ayant un profil de sécurité d’emploi et de tolérance établi et qu’ils peuvent intégrer à leurs programmes de vaccination de routine. Cette diversité est particulièrement utile pour lutter contre les réticences à se faire vacciner.

Le Nuvaxovid était à l’origine sous licence de Novavax. Sanofi est désormais titulaire de l’autorisation de mise sur le marché du Nuvaxovid aux États-Unis, dans l’UE et au Royaume-Uni. S’appuyant sur son lancement commercial aux États-Unis, à Taïwan et au Maroc en 2025, Sanofi étend la disponibilité du Nuvaxovid à d’autres marchés, dont le Royaume-Uni, l’Allemagne et le Canada, à partir de 2026.

À propos de Sanofi

Sanofi est une entreprise biopharmaceutique qui innove en R&D et exploite l’IA à grande échelle pour améliorer la vie des gens et réaliser une croissance à long terme. Nous appliquons notre connaissance approfondie du système immunitaire pour inventer des médicaments et des vaccins qui traitent et protègent des millions de personnes dans le monde entier, avec un pipeline innovant qui pourrait bénéficier à des millions d’autres. Notre équipe est guidée par un seul objectif : nous poursuivons les miracles de la science pour améliorer la vie des gens ; cela nous inspire pour stimuler le progrès et avoir un impact positif pour nos collaborateurs et les communautés que nous servons, en nous attaquant aux défis les plus urgents de notre époque en matière sanitaire, environnementale, et sociétale. Sanofi est cotée sur EURONEXT : SAN et NASDAQ : SNY

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