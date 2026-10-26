COMMUNIQUE DE PRESSE: BIGBEN: CHIFFRE D’AFFAIRES DU 2ème TRIMESTRE 2026-2027 À 46,4 M€ (-12,8%)

Communiqué de presse

Lesquin, 26 octobre 2026, 18h00

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 2 ème TRIMESTRE 2026-2027 À 46,4 M€ (-12,8%)

BIGBEN INTERACTIVE (ISIN FR0000074072) annonce ce jour son chiffre d’affaires consolidé du 2 ème trimestre de son exercice 2026-2027 (période du 1 er juillet au 30 septembre 2026).

La cession de la filiale BIGBEN CONNECTED annoncée le 8 octobre dernier conduit le Groupe BIGBEN à appliquer la norme IFRS 5 pour l’établissement de son chiffre d’affaires consolidé 2026/2027.

IFRS – M€ 2026/2027

2025/2026

Variation en %

Chiffre d’affaires 1er trimestre (avril – juin) Nacon Gaming 32,6 31,3 4,1% Bigben Audio-vidéo / Telco 4,5 4,8 -4,5% Total des Activités poursuivies 37,1 36,1 3,0% Activités destinées à être cédées 18,0 20,4 -11,6% 2025/2026 Publié 56,5 2ème Trimestre (juillet. – sept) (1) Nacon Gaming 40,7 46,8 -13,0% Bigben Audio-vidéo / Telco 5,7 6,4 -11,4% Total des Activités poursuivies 46,4 53,2 -12,8% Activités destinées à être cédées 23,9 25,8 -7,3% 2025/2026 Publié 79,0 Cumul 6 mois (avril-sept.) (1) Nacon Gaming 73,3 78,1 -6,1% Bigben Audio-vidéo / Telco 10,2 11,2 -8,4% Total des Activités poursuivies 83,5 89,2 -6,4% Activités destinées à être cédées 42,0 46,2 -9,2% 2025/2026 Publié 135,4

* Le chiffre d’affaires 2025-2026 antérieurement publié a été retraité en application de la norme IFRS 5

(1) Données non auditées

NACON Gaming

Activité Catalogue (nouveaux jeux). Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2026-2027 s’établit à

13,7 M€ contre 22,8 M€ l’exercice dernier.

Les très bonnes performances de The Mound TM , qui figure déjà parmi les plus importants lancements de NACON, ainsi que de Tour de France 26 TM sont masquées par une base de comparaison exceptionnellement élevée au deuxième trimestre 2025-2026 qui avait vu la sortie des trois jeux principaux de l’exercice : Hell is Us TM , Rugby League TM et RoboCop: Rogue City – Unfinished Business TM .

Le Back Catalogue (jeux sortis lors des exercices précédents), enregistre un chiffre d’affaires de 14,1 M€, en hausse de 0,9% par rapport à l’exercice précédent.

L’activité Accessoires affiche un chiffre d’affaires de 11,6 M€, en hausse de 28,7% par rapport à la même période de 2025-2026. Cette progression confirme la reprise du marché américain et le succès des nouvelles gammes de casques RIG .

BIGBEN – Audio-Vidéo/Telco.

Dans le cadre de sa restructuration financière, BIGBEN a cédé le 8 octobre 2026 l’intégralité du capital et des droits de vote de sa filiale BIGBEN CONNECTED à la société MODELABS. L’activité de l’entité cédée sera déconsolidée du chiffre d’affaires du Groupe à partir du second semestre de l’exercice 2026-2027.

Le périmètre du pôle BIGBEN Audio-Vidéo a par ailleurs été redéfini. METRONIC France et BIGBEN INTERACTIVE font chacune l’objet d’un plan d’adaptation visant à privilégier les canaux à plus forte valeur ajoutée et à ajuster les moyens aux nouvelles capacités commerciales de chaque entité.

Ce recentrage s’accompagne d’un ajustement de la structure de coûts au nouveau périmètre du Groupe, à travers la mise en œuvre de plans d’économies et de mesures de rationalisation destinés à réduire les charges fixes et à améliorer l’efficacité opérationnelle.

Dans un marché du retail fortement pénalisé par la baisse de fréquentation des magasins et le ralentissement de la consommation, le chiffre d’affaires des activités poursuivies s’établit à 5.7M€ sur le deuxième trimestre 2026-2027 en baisse de 11,4 %.

Tendances pour le 3 ème trimestre 2026-2027

Le 3 ème trimestre 2026-2027 bénéficiera des ventes de fin d’année, de nouveautés dans la gamme Accessoires et de la sortie de plusieurs jeux majeurs avec notamment :

MXGP TM 26, sorti le 1 er octobre. Ce jeu de racing reçoit un très bon accueil et couvrira rapidement ses coûts de développement.

sorti le 1 octobre. Ce jeu de racing reçoit un très bon accueil et couvrira rapidement ses coûts de développement. Hunting Simulator 3, simulateur de chasse dont la sortie est prévue le 29 octobre, est un long-seller au succès confirmé.

simulateur de chasse dont la sortie est prévue le 29 octobre, est un long-seller au succès confirmé. Edge of Memories TM , jeu d’action & d’aventure sortira le 3 décembre et dispose déjà à ce jour d’un bon niveau de wishlists*.





Enfin, les ventes de l'activité Accessoires seront soutenues par les nouveaux casques RIG et la sortie en octobre de la nouvelle manette premium Revolution 5 Unlimited . Aboutissement d’années d’échanges avec la communauté e-sport, cette manette asymétrique haut de gamme sous licence officielle Playstation 5 offre des innovations majeures avec pour la première fois un écran de commande intégré.

Point sur le plan de redéploiement

BIGBEN INTERACTIVE rappelle qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de NACON par jugement du Tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 2 mars 2026.

La période d’observation a été prorogée jusqu’au 2 mars 2027 par jugement du 1 er juillet 2026.

Dans ce cadre, la Société a engagé, avec l'aide de ses conseils et des administrateurs judiciaires, l'élaboration d'un plan de redressement, incluant une restructuration de son passif, qui sera soumis prochainement au Tribunal de commerce de Lille Métropole.

NACON a déjà mis en œuvre plusieurs mesures visant à améliorer sa rentabilité et son agilité. Ces actions s’articulent autour de deux axes :

Une redéfinition du périmètre des studios de développement, avec la fermeture effective de trois entités et une restructuration finalisée dans deux studios.

Une optimisation des coûts. Les effectifs sont ainsi passés de 1 125 collaborateurs au 31 mars 2026 à 814 au 30 septembre 2026, avec une baisse de 28% au siège. Les dépenses de marketing ont également été optimisées et adaptées au nouveau périmètre du Groupe.

Par ailleurs, le Groupe a publié dans son communiqué du 22 septembre 2026, les principaux termes et échéances de sa restructuration financière.

La Société informera le marché au fur et à mesure de l’évolution de sa situation et de l’état d’avancement de la procédure de redressement judiciaire en cours.

Prochains rendez-vous :

Résultats du 1 er semestre 2026-2027 : 30 novembre 2026, après Bourse



A PROPOS DE BIGBEN INTERACTIVE



CHIFFRE D’AFFAIRES IFRS 2025-2026 : 284,5M€



INTERNATIONAL

31 filiales et un réseau de distribution dans plus de 100 pays

www.bigben-group.com

Bigben est un acteur européen de l’édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution d’accessoires mobiles et gaming, ainsi que de produits audiovidéo.



Société cotée sur Euronext Paris, compartiment B – Indice : CAC Mid & Small – Éligible SRD long

ISIN : FR0000074072 ; Reuters : BIGPA ; Bloomberg : BIGFP



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