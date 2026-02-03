 Aller au contenu principal
Commonwealth LNG signe un accord d'approvisionnement de 20 ans avec Mercuria
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 18:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Commonwealth LNG a déclaré mardi avoir signé un accord de 20 ans pour fournir 1 million de tonnes par an de gaz naturel liquéfié à Mercuria.

