Commonwealth LNG signe un accord d'approvisionnement de 20 ans avec Mercuria

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails et d'éléments de contexte) Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, ...
Lire la suite
La Chambre américaine des représentants va voter mardi pour mettre fin à la paralysie budgétaire d'une partie de l'administration fédérale, sur fond de dissensions entre républicains et démocrates sur le financement de la police de l'immigration, l'ICE. L'adoption ...
Lire la suite
La Bourse de Paris a terminé la séance de mardi à l'équilibre alors que la semaine est marquée par de nombreux résultats d'entreprises, notamment des grandes banques qui pèsent lourd sur l'indice parisien. Le CAC 40 a perdu 0,02%, à 8.179,50 points, en baisse de ...
Lire la suite
Novo Nordisk a annoncé mardi que Ludovic Helfgott, vice-président exécutif de la stratégie produit et portefeuille, et Dave Moore, vice-président exécutif des opérations aux États-Unis, quittent leurs fonctions et a averti d'une baisse des ventes en 2026. Le ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer