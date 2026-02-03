Commonwealth LNG signe un accord d'approvisionnement de 20 ans avec Mercuria

Commonwealth LNG a déclaré mardi avoir signé un accord de 20 ans pour fournir 1 million de tonnes par an de gaz naturel liquéfié à Mercuria.