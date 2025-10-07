 Aller au contenu principal
Commonwealth LNG demande plus de temps pour construire l'installation d'exportation prévue en Louisiane
information fournie par Reuters 07/10/2025 à 18:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Curtis Williams

Commonwealth LNG a demandé aux régulateurs fédéraux une prolongation de quatre ans pour construire et commencer à exporter du gaz naturel liquéfié à partir d'une installation d'exportation proposée dans la paroisse de Cameron, en Louisiane, selon un document réglementaire.

Dans une lettre adressée à la Federal Energy Regulatory Commission, Commonwealth a déclaré que la prolongation était nécessaire en raison d'une pause d'approbation mise en œuvre par l'ancien président américain Joe Biden l'année dernière. Alors que le président Donald Trump a levé le gel plus tôt cette année, la société a déclaré qu'elle ne pouvait pas respecter l'échéance actuelle de novembre 2027 et souhaitait qu'elle soit prolongée jusqu'en décembre 2031.

"Ces retards étaient indépendants de la volonté de Commonwealth et ont inévitablement affecté la capacité de Commonwealth à faire avancer le projet selon le calendrier envisagé lors du dépôt de sa demande", a déclaré l 'entreprise dans le dossier.

Commonwealth a vendu jusqu'à présent 5 millions de tonnes métriques par an de la capacité prévue, mais n'a pas encore vendu les 9,5 millions de tonnes métriques par an qui seraient mises en service une fois le projet achevé. Les promoteurs de GNL essaient généralement de vendre la majeure partie des flux futurs dans le cadre d'accords à long terme avant de donner le feu vert financier à la construction d'une usine.

Commonwealth n'a pas immédiatement répondu à la question de savoir si la capacité excédentaire qui n'a pas encore été vendue a également joué un rôle dans la demande de délai supplémentaire. La société a conclu des accords de vente avec EQT EQT.N , Glencore GLEN.L , JERA et PETRONAS PGAS.KL .

La société a précédemment déclaré qu'elle souhaitait prendre une décision d'investissement finale sur la construction de l'usine avant la fin de l'année.

La FERC a déclaré que si la demande de prolongation est contestée, elle s'efforcera de rendre une décision dans les 45 jours.

