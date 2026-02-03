Commonwealth LNG conclut un accord d'approvisionnement de 20 ans avec Mercuria, alors que les États-Unis encouragent la croissance des exportations de GNL

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte et de détails)

Commonwealth LNG a déclaré mardi avoir signé un accord de vente et d'achat de 20 ans pour fournir 1 million de tonnes par an de gaz naturel liquéfié à Mercuria.

Selon cet accord, Mercuria fournira 1 million de tonnes de gaz naturel par an à Commonwealth, et Commonwealth le convertira en GNL que Mercuria achètera.

Commonwealth a tenté de construire la première installation intégrée d'exportation de GNL des États-Unis, où son actionnaire principal Kimmeridge fournira à l'usine du gaz provenant de sa production de schiste Eagle Ford.

Les États-Unis s'efforcent de consolider leur position de premier exportateur mondial de GNL, dépassant les précédents leaders que sont le Qatar et l'Australie.

L'année dernière, le président Donald Trump a levé la pause sur les nouveaux permis d'exportation de GNL, que l'administration précédente avait imposée en 2024 pour examiner les critères d'intérêt public, peu de temps après son entrée en fonction.

Commonwealth a obtenu des accords à long terme pour vendre 7 millions de tonnes par an de GNL à partir de sa capacité autorisée de 9,5 millions de tonnes, avec des engagements de la part de grandes entreprises énergétiques, notamment Glencore

GLEN.L , le plus grand producteur d'électricité japonais JERA, le malaisien Petronas PGAS.KL , EQT EQT.N , et maintenant Mercuria.