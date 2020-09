Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Commission-L'Irlandaise McGuinness aux Services financiers, le Letton Dombrovskis au Commerce Reuters • 08/09/2020 à 10:30









BRUXELLES, 8 septembre (Reuters) - Le Letton Valdis dombrovskis va être nommé commissaire européen au Commerce en remplacement de l'Irlandais Phil Hogan, a annoncé mardi Ursula von der Leyen, la présidente de l'exécutif européen. Mairead McGuiness, ex-vice-présidente du Parlement européen, prendra quant à elle le portefeuille des Services financiers, a dit la dirigeante européenne. (Rédaction de Bruxelles, version française Nicolas Delame)

