 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Commerzbank se montre réticent à un rapprochement avec UniCredit
information fournie par Zonebourse 07/04/2026 à 15:25

En réponse à UniCredit, qui souhaite un rapprochement, Commerzbank déclare rejeter son affirmation selon laquelle il aurait refusé de s'engager de manière constructive avec la banque italienne sur une transaction créatrice de valeur.

Selon l'établissement allemand, UniCredit n'a formulé, au cours de leurs échanges réguliers des 18 derniers mois, "aucune demande ou suggestion spécifique, ni proposé de pierres angulaires potentielles d'une transaction".

Les pierres angulaires d'une transaction désormais exposée verbalement par UniCredit n'ont, selon lui, pas démontré un potentiel de création de valeur suffisant pour ses actionnaires, au-delà de la stratégie autonome actuelle et de son horizon de planification.

De plus, il rapporte qu'UniCredit a confirmé à plusieurs reprises ne pas voir actuellement de place pour une prime nécessaire conforme aux normes du marché ni pour une amélioration des termes de son offre du 16 mars.

"Les actions et annonces d'UniCredit à ce jour ont été faites à plusieurs reprises sans coordination préalable avec Commerzbank. Cette approche rend difficile la construction de la confiance mutuelle nécessaire à la réussite d'une transaction", affirme-t-il enfin.

Commerzbank continuera donc de se concentrer sur la mise en oeuvre de sa stratégie autonome qui "crée de la valeur". "Le momentum opérationnel est durable, et son exécution suit un agenda stratégique clairement communiqué avec de faibles risques d'exécution".

Dans ce contexte, il confirme qu'il annoncera des objectifs financiers rehaussés, ainsi que des détails supplémentaires sur sa mise à jour stratégique, avec la publication de ses résultats trimestriels le 8 mai.

Valeurs associées

COMMERZBANK
31,120 EUR XETRA -1,14%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank