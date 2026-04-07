Commerzbank se montre réticent à un rapprochement avec UniCredit
information fournie par Zonebourse 07/04/2026 à 15:25
Selon l'établissement allemand, UniCredit n'a formulé, au cours de leurs échanges réguliers des 18 derniers mois, "aucune demande ou suggestion spécifique, ni proposé de pierres angulaires potentielles d'une transaction".
Les pierres angulaires d'une transaction désormais exposée verbalement par UniCredit n'ont, selon lui, pas démontré un potentiel de création de valeur suffisant pour ses actionnaires, au-delà de la stratégie autonome actuelle et de son horizon de planification.
De plus, il rapporte qu'UniCredit a confirmé à plusieurs reprises ne pas voir actuellement de place pour une prime nécessaire conforme aux normes du marché ni pour une amélioration des termes de son offre du 16 mars.
"Les actions et annonces d'UniCredit à ce jour ont été faites à plusieurs reprises sans coordination préalable avec Commerzbank. Cette approche rend difficile la construction de la confiance mutuelle nécessaire à la réussite d'une transaction", affirme-t-il enfin.
Commerzbank continuera donc de se concentrer sur la mise en oeuvre de sa stratégie autonome qui "crée de la valeur". "Le momentum opérationnel est durable, et son exécution suit un agenda stratégique clairement communiqué avec de faibles risques d'exécution".
Dans ce contexte, il confirme qu'il annoncera des objectifs financiers rehaussés, ainsi que des détails supplémentaires sur sa mise à jour stratégique, avec la publication de ses résultats trimestriels le 8 mai.
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