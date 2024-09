Commerzbank : sa directrice financière nommée directrice générale

(AOF) - Cible de la banque italienne, UniCredit, Commerzbank a annoncé que son conseil de surveillance avait nommé Bettina Orlopp directrice générale, en remplacement de Manfred Knof. Bettina Orlopp est actuellement directrice financière de la banque allemande. Le conseil de surveillance prévoit une transition dans un avenir proche. Début septembre, Manfred Knof avait informé le président du conseil de surveillance, Jens Weidmann, de sa décision de ne pas briguer un second mandat en tant que directeur général.

En outre, Michael Kotzbauer (56 ans), membre du conseil d'administration responsable de la clientèle des entreprises, a été nommé directeur général adjoint. Tous deux bénéficieront d'un contrat de cinq ans lorsqu'ils entreront dans leurs nouvelles fonctions.

S'agissant de la succession de la directrice financière, le conseil de surveillance a commencé sa recherche. Au cours de la période de transition, Bettina Orlopp assumera les deux fonctions.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Finance / Banque

En dépit des turbulences, les fintech gardent le cap

D'après le BCG, mi-2021, l'ensemble des fintech cotées dans le monde étaient valorisées en moyenne vingt fois leurs revenus, soit une valorisation d'environ 1.300 milliards de dollars. Ce chiffre avait été multiplié par plus de quatre en trois ans. Fin 2022, ce multiple était divisé par cinq, avec des valorisations moyennes limitées à quatre fois les revenus. Néanmoins, le BCG considère que le secteur devrait enregistrer un bond de sa croissance d'ici à 2030, avec une multiplication par six des revenus pour les fintech. Après les paiements, le développement devrait surtout provenir des fintech bancaires, avec l'essor services clé en mains pour les entreprises et les professionnels (" banking-as-a-service ").