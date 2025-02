Commerzbank: résultat consolidé en hausse de 20% en 2024 information fournie par Cercle Finance • 13/02/2025 à 10:03









(CercleFinance.com) - Commerzbank annonce que son produit net bancaire à atteint 11,11 milliards d'euros en 2024, en hausse de 6,2% par rapport au précédent exercice.



Dans le même temps, le résultat opérationnel a progressé de 12,1%, à 3,83 MdsE, pour un résultat consolidé de 2,67 MdsE (+20,3%).



Le groupe bancaire allemand publie par ailleurs un RoTE opérationnel de 12,3% et un ratio CET1 de 15,1% et estime par conséquent que 'le potentiel de retour de capital dans les années à venir est encore plus élevé que prévu initialement'.



Pour 2025, la Banque prévoit un taux de distribution supérieur à 100 % de son résultat net après charges de restructuration et déduction des paiements des coupons AT1.



' Nous avons construit une base solide et pouvons désormais tirer parti des opportunités de marché et des avancées technologiques. Grâce à cette dynamique, nous accélérons notre croissance rentable et poursuivons notre transformation de manière continue', a commenté Bettina Orlopp, la CEO.



En 2025, la banque vise un résultat net de 2,8 milliards d'euros avant les charges de restructuration liées à sa transformation, et un résultat net de 2,4 milliards d'euros après ces charges.



Le revenu net de commissions devrait augmenter d'environ 7 % et le groupe vise un ratio coûts/revenus de 57 %.





