Commerzbank rejette officiellement l'offre hostile de rachat d'UniCredit

( AFP / MARCO BERTORELLO )

Le groupe bancaire allemand Commerzbank a officiellement rejeté lundi l'offre publique d'achat hostile lancée par sa concurrente italienne Unicredit, estimant qu'il serait plus profitable en restant indépendant, à deux jours de son assemblée générale.

Dans un communiqué conjoint, le directoire et le conseil de surveillance de Commerzbank conseillent formellement aux actionnaires de refuser l'offre de rachat, arguant pouvoir "créer plus de valeur" avec une "stratégie autonome".

Les instances dirigeantes du groupe ont par ailleurs estimé que l'offre de reprise pour 35 milliards d'euros lancée officiellement début mai par UniCredit était une "tentative opportuniste de prendre le contrôle" et "ne réflét(ait) pas la valeur fondamentale de Commerzbank".

Avec cette offre, UniCredit souhaite faire avancer la consolidation bancaire européenne et renforcer sa présence en Allemagne.

Mais selon le communiqué de Commerzbank, le projet de sa concurrente italienne "est flou et comporte des risques considérables".

D'après la banque allemande, "les hypothèses de synergies d'UniCredit ne sont ni robustes ni convaincantes", et seraient qualifiées par UniCredit elle-même de "spéculatives".

Elle estime à l'inverse qu'elle serait plus en mesure de générer des profits pour ses actionnaires en restant indépendante.

Commerzbank a présenté début mai à l'occasion de la publication de ses résultats financiers du premier trimestre une stratégie qui vise à renforcer sa rentabilité d'ici 2030, passant notamment par des suppressions de postes.

Lundi, UniCredit a accru sa pression sur la banque allemande, en augmentant encore sa part dans le capital à 38,87% des droits de vote, selon une déclaration de franchissement de seuil.

La banque italienne ne possède pour le moment que 26,77% des actions, le reste étant indirectement détenu via des instruments financiers.

L'offre d'UniCredit était déjà largement contestée au sein de la première économie européenne. Le chancelier Friedrich Merz avait estimé qu'elle "détruisait la confiance" dans la deuxième banque privée du pays.

Le directoire et le conseil de surveillance de Commerzbank affirment dans leur communiqué "rester ouverts au dialogue" si UniCredit proposait une meilleure offre.