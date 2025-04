Commerzbank : rebondit de +5% vers 22E information fournie par Cercle Finance • 01/04/2025 à 14:19









(CercleFinance.com) - Commerzbank rebondit sur 21E et se reprend de +5% vers 22E : le cours pourrait renouer avec l'ex-support court terme des 22,6E du 11 mars (et 'gap' resté béant le 23 mars).

Une rechute ultérieure en direction de l'ex-zénith des 16,8/16,9E ne saurait être définitivement écartée.





Valeurs associées COMMERZBANK 22,190 EUR XETRA +5,82%