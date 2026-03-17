Commerzbank qualifie l'offre d'UniCredit sur ses actions de très basse

La présidente du directoire de Commerzbank CBKG.DE , Bettina Orlopp, a déclaré mardi que l'offre présentée par UniCredit CRDI.MI pour ses actions était fixée à un prix très bas, soulignant ainsi la réticence de longue date de la banque allemande à un rachat par son concurrent italien.

Bettina Orlopp a également indiqué que Commerzbank n'avait pas encore reçu de plan concret de la part d'UniCredit, qualifiant la situation d'"étrange".

"Nous avons besoin de quelque chose de concret. Et on pourrait s’attendre à ce que quelqu’un qui est allé aussi loin ait quelque chose dans ses tiroirs qu’il puisse partager avec nous. C’est ce que nous demandons", a-t-elle déclaré lors d’une conférence.

Ces déclarations interviennent au lendemain d’une nouvelle offensive d’UniCredit visant à faire pression sur la Commerzbank pour qu’elle accepte des négociations de fusion, avec une offre à la baisse visant à porter sa participation dans la banque allemande au-delà de 30%.

(Rédigé par Tom Sims; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)