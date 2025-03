Commerzbank: programme de rachat d'actions achevé information fournie par Cercle Finance • 27/03/2025 à 13:25









(CercleFinance.com) - Commerzbank indique avoir achevé le programme de rachat d'actions entamé le 14 février, ayant ainsi racheté 18.335.008 titres (soit 1,5% de son capital) pour un montant d'environ 400 millions d'euros, à un prix moyen d'environ 21,81 euros par action.



Au total, il aura ainsi reversé à ses actionnaires environ 1,73 milliard d'euros (dont un milliard en rachats d'actions et 733 millions en dividendes) au titre de l'exercice 2024, soit 71% de son résultat net après déduction des paiements de coupons AT1.



'Pour les années 2022 à 2024, le rendement du capital s'élève à 3,1 milliards d'euros. C'est plus que ce à quoi nous nous étions initialement engagés', souligne Bettina Orlopp, la CEO du groupe bancaire allemand.





