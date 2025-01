Commerzbank: première tranche de rachats d'actions achevée information fournie par Cercle Finance • 21/01/2025 à 10:47









(CercleFinance.com) - Commerzbank indique avoir achevé avec succès la première tranche de son troisième programme de rachat d'actions, 'étape importante vers son objectif de reverser au moins 70% de son résultat net à ses actionnaires pour l'exercice 2024'.



Depuis son lancement le 7 novembre dernier, la banque allemande a racheté 38.837.806 de ses propres actions pour un montant d'environ 600 millions d'euros à un prix moyen d'environ 15,45 euros par action, correspondant à 3,28% du capital.



'Nous avons déjà demandé l'approbation de la BCE et de l'Agence financière allemande pour une deuxième tranche d'un maximum de 400 millions d'euros. Dans les années à venir, nous visons à augmenter encore le retour aux actionnaires', ajoute la CEO Bettina Orlopp.





