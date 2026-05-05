Commerzbank pointe un prix décoté proposé par UniCredit pour son offre
information fournie par Zonebourse 05/05/2026 à 13:20
Conformément aux conditions annoncées le 16 mars, l'établissement italien propose toujours 0,485 action UniCredit par action Commerzbank, soit environ 31,07 EUR par action sur la base du cours de clôture de 64,06 EUR du titre UniCredit au 4 mai.
"Le prix de l'offre implicite représente une décote de 8,7% par rapport au cours de clôture de la veille de Commerzbank de 34,02 EUR", souligne la banque allemande, qui doit par ailleurs présenter ses résultats trimestriels ce vendredi.
Le directoire et le conseil de surveillance de Commerzbank examineront le document de l'offre et publieront leur avis motivé conformément à l'article 27 de la loi allemande sur l'acquisition et la prise de contrôle de titres.
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