Commerzbank : nouveau record absolu à 29,8E information fournie par Cercle Finance • 08/07/2025 à 16:32









(CercleFinance.com) - Commerzbank inscrit un nouveau record absolu à 29,8E, soit +89% depuis le 1er janvier : une performance inédite -non... sans précédent- et difficilement explicable, soit 20% de plus que le précédent record pré-tarifs de Trump.

A 31E, le titre aura tout simplement triplé depuis la mi-février 2024... soit en moins de 18 mois (il ne manque que 5%).





Valeurs associées COMMERZBANK 30,000 EUR XETRA +4,86%