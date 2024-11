Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Commerzbank: lancement de rachats d'actions information fournie par Cercle Finance • 04/11/2024 à 13:22









(CercleFinance.com) - Après avoir reçu les approbations nécessaires de l'Agence financière allemande et de la BCE, Commerzbank annonce avoir décidé de lancer la première tranche de son programme de rachats d'actions, tranche d'un volume pouvant aller jusqu'à 600 millions d'euros.



La banque allemande précise que ces rachats d'actions commenceront au plus tôt après la publication de ses résultats au titre du troisième trimestre 2024 et devraient s'achever au plus tard à la mi-février 2025.



L'opération s'inscrit dans le cadre de la rémunération du capital de 2024, qui consistera en un versement de dividende et des rachats d'actions en deux tranches, Commerzbank prévoyant de restituer au moins 70% de son résultat net pour cet exercice.





COMMERZBANK