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Commerzbank-L'Allemagne rejette officiellement l'offre d'UniCredit
information fournie par Reuters 16/06/2026 à 09:33

L'Allemagne a officiellement rejeté l'offre d'UniCredit CRDI.MI visant à racheter les actions de Commerzbank CBKG.DE , a annoncé mardi l'Agence des finances allemandes, invoquant un prix trop bas et des inquiétudes quant à "l'approche agressive" de la banque italienne.

Le gouvernement détient une participation de 12% dans Commerzbank et s'oppose depuis longtemps aux efforts d'UniCredit visant à prendre le contrôle de l'une des principales banques allemandes.

"Accepter l'offre n'était déjà pas une option d'un point de vue financier, car elle n'inclut pas de prime appropriée par rapport au cours actuel des actions de la Commerzbank", a déclaré l'agence.

L'agence a ajouté qu’elle soutenait l’indépendance de la Commerzbank, soulignant que celle-ci jouait un rôle essentiel dans le financement des entreprises de taille moyenne et qu’elle était un acteur incontournable à Francfort, le centre financier du pays.

"Ces deux aspects doivent continuer à être garantis à l'avenir", a-t-elle déclaré.

(Rédigé par Tom Sims ; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

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