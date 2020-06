Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Commerzbank envisage 7.000 nouvelles suppressions d'emplois - Börse-Zeitung Reuters • 30/06/2020 à 08:46









FRANCFORT, 30 juin (Reuters) - Commerzbank CBKG.DE envisage de supprimer 7.000 emplois supplémentaires en plus des 4.000 suppressions de postes déjà annoncées l'automne dernier jusqu'en 2023, rapporte mardi le quotidien financier Börsen-Zeitung, selon lequel cette hypothèse va être examinée par le conseil de surveillance de la deuxième banque d'Allemagne. Citant des sources du secteur financier, Börsen-Zeitung ajoute que l'établissement, dont l'équipe de direction est mise sous pression par certains actionnaires quant à ses choix stratégiques, songe désormais à fermer 400 de ses 1.000 agences en Allemagne, soit le double du nombre envisagé jusqu'à présent. Des représentants de Commerzbank n'ont pas pu être joints dans l'immédiat. Une porte-parole de la banque citée par le journal a déclaré que le conseil de surveillance n'avait pas pris de décision sur une éventuelle révision stratégique. Un administrateur, Stefan Wittmann, représentant du syndicat Verdi au conseil de surveillance, a déclaré le 15 juin à Reuters que cette révision stratégique serait présentée en août et qu'elle s'accompagnerait de l'annonce de nouvelles suppressions d'emplois et fermetures d'agences. Le journal Frankfurter Allgemeine Zeitung rapporte pour sa part que la réunion du conseil de surveillance prévue mercredi n'aura pas lieu, les représentants du personnel réclamant un meilleur accès à la documentation. Le fonds américain Cerberus a plaidé ce mois-ci en faveur de changements plus rapides chez Commerzbank et a réclamé deux sièges au conseil de surveillance, ce que l'établissement a refusé. (Vera Eckert et Anneli Palmen version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées COMMERZBANK XETRA -0.23%