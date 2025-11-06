Commerzbank en retrait après ses trimestriels
information fournie par Zonebourse 06/11/2025 à 11:00
Cette diminution reflète principalement un gonflement de la charge fiscale, tandis que le profit opérationnel a augmenté de 18,1% à 1,05 MdEUR, pour des revenus en croissance de 7,4% à 2,94 MdsEUR (+6,8% hors exceptionnel).
Le groupe allemand a en effet amélioré son ratio coûts-revenus de l'activité opérationnelle (y compris contributions obligatoires) à 57,1%, contre 58,3% au 3e trimestre 2024, grâce à une hausse plus faible des dépenses opérationnelles.
Commerzbank confirme viser en 2025 un bénéfice net de l'ordre de 2,5 MdsEUR (environ 2,9 MdsEUR avant charges de restructuration), mais remonte son estimation de revenus d'intérêts nets à 8,2 MdsEUR, contre 8 MdsEUR attendus en juillet.
Valeurs associées
|31,780 EUR
|XETRA
|-2,34%
