Commerzbank en hausse après l'annonce de dividendes et de rachats d'actions
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 14:18

Commerzbank gagne près de 2% à Francfort, après l'annonce par le groupe bancaire qu'il a dépassé son objectif de bénéfice pour 2025 et qu'il va proposer un dividende en hausse et lancer un nouveau rachat d'actions.

L'établissement financier revendique un résultat net de 2,63 milliards d'euros pour 2025, en léger retrait par rapport à 2024, mais en croissance de 13% à niveau record de 3 MdsEUR en excluant les frais de restructuration.

"L'année 2025 a été exceptionnelle de succès pour Commerzbank, et nous nous engageons à partager cette réussite avec nos investisseurs", déclare sa CEO Bettina Orlopp, qui propose ainsi une distribution de capital de 2,7 MdsEUR.

Cette distribution comprendra un dividende porté à 1,10 EUR par action au titre de 2025, à comparer à 0,65 EUR pour l'exercice précédent, nouveau dividende qui sera proposé à l'assemblée générale annuelle du 20 mai prochain.

Elle inclura aussi un nouveau rachat d'actions pour 540 MEUR, qui débutera le 12 février et devrait être achevé d'ici le 26 mars prochain, venant s'ajouter au programme de rachat d'actions pour environ 1 MdEUR achevé en décembre 2025.

COMMERZBANK
36,100 EUR XETRA +1,83%
