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Commerzbank conteste la participation revendiquée par UniCredit
information fournie par Zonebourse 04/06/2026 à 10:32

Commerzbank gagne 1,7% à 37 EUR à Francfort alors que l'établissement bancaire allemand vient contester la montée à son capital revendiquée, un peu plus tôt dans la semaine, par son pair italien UniCredit dans le cadre de son offre publique d'achat.

Selon Commerzbank, les chiffres les plus récents communiqués par UniCredit "sont trompeurs sans explications justificatrices et suscitent des soupçons d'actions qui donnent une fausse impression d'une position artificiellement gonflée qui doit être examinée".

Il estime que son pair italien confond pêle-mêle des actions détenues directement, des actions offertes, des positions dérivées et d'autres formes d'exposition économique, des catégories fondamentalement différentes, qui "semblent inclure le double comptage et ne doivent pas être considérées comme interchangeables".

"Selon les propres déclarations d'UniCredit, environ 27% des actions Commerzbank sont actuellement détenues directement. Les positions restantes rapportées concernent principalement des actions apportées et des instruments dérivés", précise-t-il.

Selon les données disponibles de Commerzbank, les 7,58% d'actions apportées à l'offre d'après UniCredit sont en grande partie directement ou indirectement liés aux contreparties dérivées d'UniCredit, et non à des investisseurs indépendants.

Commerzbank a demandé à la BaFin d'examiner la question, et recommande donc de "ne pas tirer de conclusions définitives sur la propriété ou le soutien des actionnaires tant que les faits ne sont pas pleinement évalués".

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