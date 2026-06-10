Commerzbank conteste à nouveau la montée d'UniCredit à son capital

Réagissant à un point fait par UniCredit concernant son offre publique d'achat sur ses actions, selon lequel le niveau d'acceptation est monté à 10,95%, Commerzbank affirme "soulever de nouvelles préoccupations concernant la poursuite d'un comportement inhabituel" de la part de la banque italienne.

Sur la base des informations collectées en continu sur la structure de son actionnariat, fournies à Commerzbank en tant qu'émetteur par les banques dépositaires, la banque allemande n'a pas pu identifier un seul investisseur institutionnel ayant apporté des actions à l'offre.

"Les apports de particuliers sont restés inchangés, à environ 0,05%. Les données et la progression du niveau d'acceptation renforcent donc l'hypothèse raisonnable selon laquelle les actions offertes proviennent presque exclusivement de banques et de parties liées à UniCredit", estime la banque allemande.

Elle considère en outre que l'acceptation de l'offre manque de justification économique, mettant en avant que le cours de l'action Commerzbank "a constamment dépassé le prix implicite de l'offre, le plus récemment d'environ 6%, soit 2,30 EUR par action".

De plus, Commerzbank affirme avoir observé une augmentation significative de l'activité de prêt de titres impliquant ses actions ces dernières semaines, ce qu'elle considère comme inhabituel compte tenu de son ampleur et de son timing . Depuis l'annonce de l'offre, l'activité de prêt a, selon elle, été multipliée par plus de dix.

Commerzbank réitère donc sa recommandation aux participants du marché et aux investisseurs "de s'abstenir de tirer des conclusions définitives sur la propriété ou le soutien des actionnaires", ainsi que son conseil aux actionnaires de rejeter l'offre d'UniCredit.