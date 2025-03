Commerzbank : 'breakout' baissier sous 22,6E information fournie par Cercle Finance • 28/03/2025 à 13:02









(CercleFinance.com) - Commerzbank valide un 'breakout' baissier sous 22,6E et devrait venir refermer le 'gap' des 21,26E du 4 mars.

Le titre sera alors proche du bon palier de soutien des 19,6E du 16 au 21 février.





Valeurs associées COMMERZBANK 21,890 EUR XETRA -3,99%