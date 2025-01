Commerzbank: bénéfice net record en 2024 information fournie par Cercle Finance • 31/01/2025 à 14:15









(CercleFinance.com) - Commerzbank a annoncé vendredi avoir dégagé un bénéfice net record l'an dernier en dépit d'un environnement économique qualifié de 'difficile'.



Le groupe bancaire allemand dit avoir fait progresser son profit net de 20% pour le porter à 2,68 milliards d'euros sur l'exercice écoulé, contre 2,22 milliards d'euros en 2023.



Son produit net bancaire s'est par ailleurs accru de 6% à 11,11 milliards d'euros.



L'établissement basé à Francfort, actuellement convoité par le géant italien UniCredit, a par ailleurs lancé une vaste opération de séduction à destination de ses actionnaires.



Sur la base des solides résultats générés en 2024, le groupe annonce qu'il compte porter son dividende annuel à 0,65 euro, contre 0,35 euro à l'heure actuelle.



Il prévoit par ailleurs de lancer un nouveau programme de rachats d'actions, dont le montant pourrait atteindre jusqu'à 400 millions d'euros.



'Nous avons surpassé les promesses de redistribution du capital que nous avions faites à nos actionnaires', a souligné sa directrice générale, Bettina Orlopp.



Dans un communiqué, cette dernière a assuré que la rémunération proposée aux actionnaires allait encore augmenter dans les années à venir.



Suite à ces annonces, l'action progressait de 1,7% vendredi à la Bourse de Francfort pour établir de nouveaux plus hauts niveaux depuis 2011.





Valeurs associées COMMERZBANK 18,71 EUR XETRA +1,88%