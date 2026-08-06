Commerzbank-Bénéfice net en hausse de 94% au T2 avec les commissions

La banque allemande Commerzbank CBKG.DE , cible potentielle d'une prise de contrôle par son concurrent italien UniCredit CRDI.MI , a annoncé jeudi une hausse supérieure aux attentes de 94% de son bénéfice net au deuxième trimestre, grâce notamment à la hausse des revenus de commissions.

Le bénéfice net a atteint 898 millions d'euros au cours du trimestre, contre 462 millions d'euros un an plus tôt. Les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice de 845 millions d'euros, selon un consensus publié par Commerzbank.

La bataille engagée depuis deux ans pour le contrôle de la deuxième banque d'Allemagne par la deuxième banque d'Italie a pris une nouvelle tournure ces dernières semaines. UniCredit s'est rapproché d'une prise de contrôle après le lancement d'une offre publique d'achat (OPA) hostile d'environ 45 milliards d'euros, tandis que les dirigeants de Commerzbank ont indiqué que les discussions sur un éventuel rapprochement entre les deux établissements devraient reprendre prochainement.

La présidente du directoire de la Commerzbank, Bettina Orlopp, a déclaré jeudi qu’UniCredit, même avec sa participation importante, ne pouvait pas "décider unilatéralement de mesures structurelles fondamentales".

"Cela crée une responsabilité claire pour les deux parties. Cela nécessite une vision commune du modèle économique ainsi que l'implication de l'ensemble des parties prenantes", a-t-elle ajouté.

Bettina Orlopp et son équipe de direction s’opposent depuis longtemps à un rapprochement. Plusieurs cycles de discussions ont eu lieu ces derniers mois, mais tous se sont soldés par des désaccords.

La conférence téléphonique avec les investisseurs, prévue de longue date jeudi après-midi, offre aux directions de Commerzbank et d'UniCredit l'occasion d'échanger à nouveau leurs points de vue.

Une source proche d’UniCredit a déclaré, avant la publication des résultats de Commerzbank, que la banque italienne cherchait à déterminer si Commerzbank recentrait sa stratégie sur l'Allemagne, au détriment de ses activités internationales de crédit et de négociation.

(Tom Sims, Valentina Za et Joern Poltz, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)