Commerzbank-Bénéfice en recul en 2025 mais au-dessus des attentes

Commerzbank CBKG.DE a fait état mardi d'un bénéfice au-dessus des attentes des analystes en 2025 mais en baisse en raison de coûts de restructuration.

Le groupe allemand affiche un bénéfice net de 2,63 milliards d'euros pour l'année, contre 2,68 milliards l'année précédente. Les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice de 2,54 milliards d'euros, selon un consensus publié par le groupe.

La banque, parmi les plus importantes d'Allemagne et détenue en partie par l'État, a également déclaré qu'elle rachèterait 540 millions d'euros supplémentaires d'actions.

Elle a par ailleurs dit qu'elle proposerait un dividende de 1,10 euro par action pour 2025, contre 65 centimes l'année précédente.

Commerzbank doit publier ses résultats complets mercredi.

