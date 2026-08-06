Commerzbank atone malgré un bénéfice net record au 1er semestre

Commerzbank reste atone (-0,1% vers 39,3 EUR) sur les premiers échanges à Francfort, malgré la publication d'un bénéfice net record de 1,8 MdEUR au titre du 1er semestre 2026, impliquant un RoTE (retour sur fonds propres tangibles) net porté à un niveau record de 12,6%.

La banque allemande a vu son résultat opérationnel croître de 14% pour atteindre 2,7 MdsEUR au 1er semestre, aidé par un ratio coûts/revenus amélioré de trois points à 53% (50% hors contributions obligatoires), atteignant ainsi son objectif pour l'ensemble de l'année.

Les revenus ont augmenté de 7% à 6,5 MdsEUR, une performance notamment portée par la forte croissance de 8% du revenu net de commissions, tandis que le revenu net d'intérêts est resté quasiment stable malgré des taux d'intérêt significativement plus bas en Pologne.

Revendiquant également un ratio de solvabilité CET 1 solide de 14,4%, l'établissement financier prépare un programme de rachat d'actions de 1,2 MdEUR (déjà approuvé par la BCE) et vise un retour total aux actionnaires d'environ 3,2 MdsEUR pour l'ensemble de 2026.

Après un 1er semestre solide, Commerzbank se dit en bonne voie pour atteindre son objectif de résultat net annuel d'au moins 3,4 MdsEUR. Au total, la banque prévoit des revenus d'environ 13,2 MdsEUR et un ratio coûts/revenus (y compris les contributions obligatoires) d'environ 53%.

Commerzbank continue d'espérer que son ratio CET 1 restera supérieur à 14% à la fin de l'année, ainsi qu'un RoTE net d'environ 12% sur l'ensemble de l'exercice. En plus de ses perspectives pour 2026, la banque confirme aussi les objectifs de sa stratégie "Momentum 2030".